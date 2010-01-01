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    Журналист Скира: «Динамо» заплатит 3,5 миллиона за Лаксальта. Зарплата – 2,5 миллиона в год

    Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо».

    По информации журналиста Николо Скиры, московский клуб заплатит за футболиста 3,5 миллиона евро.

    Контракт с 28-летним уругвайцем будет рассчитан на четыре года. Лаксальт будет получать 2,5 миллиона евро в год.

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о трансфере хавбека.
    • Рыночная цена Лаксальта – 4 миллиона евро.
    • Прошедший сезон он провел в аренде в «Селтике». В его активе 1 гол в 17 матчах чемпионата Шотландии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      Поглядим с каким желанием играть будет, очень может быть просто деньжат приехал заработать и не напрягаться....

      1
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      Рейтинг: +13109

      Garrincha58 3 часа назад

      помню пару лет тому назад Зенит предлагал за него что то около 10или больше итальянцы его пожмотили не продали,а всё равно он всегда сидел на лавке теперь продают за бесценок и я не понимаю Динамо игроку уже скоро 29 и они заключают контракт с ним на 4 года

      1
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      Рейтинг: +7557

      KPCCSPB 3 часа назад

      Так защитник или хавбек?) бомбардир, определись

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      Рейтинг: +137

      Dinamikk > KPCCSPB 3 часа назад

      Ну вот Жирков у нас защитник или левый нападающий, как его определить?))

      0
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      Рейтинг: +13109

      Garrincha58 > KPCCSPB 3 часа назад

      фланговый игрок

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