Журналист Скира: «Динамо» заплатит 3,5 миллиона за Лаксальта. Зарплата – 2,5 миллиона в год

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо».

По информации журналиста Николо Скиры, московский клуб заплатит за футболиста 3,5 миллиона евро.

Контракт с 28-летним уругвайцем будет рассчитан на четыре года. Лаксальт будет получать 2,5 миллиона евро в год.