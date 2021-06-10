Журналист Скира: «Динамо» заплатит 3,5 миллиона за Лаксальта. Зарплата – 2,5 миллиона в год

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо».
По информации журналиста Николо Скиры, московский клуб заплатит за футболиста 3,5 миллиона евро.
Контракт с 28-летним уругвайцем будет рассчитан на четыре года. Лаксальт будет получать 2,5 миллиона евро в год.
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о трансфере хавбека.
- Рыночная цена Лаксальта – 4 миллиона евро.
- Прошедший сезон он провел в аренде в «Селтике». В его активе 1 гол в 17 матчах чемпионата Шотландии.
Источник: твиттер Николо Скиры