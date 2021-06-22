Лаксальт – о «Динамо»: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

Новичок «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал свой трансфер из «Милана» в московский клуб.

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня.

«Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», – сказал уругваец.