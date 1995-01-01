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    Лаксальт – о «Динамо»: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

    Новичок «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал свой трансфер из «Милана» в московский клуб.

    «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня.

    «Динамо» было не единственным клубом, с которым контактировал мой представитель, но ни от одной другой стороны я не увидел и не почувствовал такой заинтересованности во мне и такого профессионального подхода в переговорах, как со стороны «Динамо», – сказал уругваец.

    • Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
    • Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 3,5 миллиона евро, а зарплата – 2,5 миллиона.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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