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    Лаксальт – новый игрок «Динамо»

    «Динамо» объявило о переходе полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.

    28-летний футболист заключил с московским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за уругвайца 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока составит 2,5 миллиона.

    • Лаксальт выступал за «Милан» с августа 2018 года.
    • Минувший сезон он провел в аренде в «Селтике».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +6117

      Cleaner 30 минут назад

      За баблом в дыру пришел. Сыграет пару игр, поймет что к чему в Российском чемпионате и начнет пешком по полю ходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7432

      САДЫЧОК 1 час назад

      Классный полузащитник !
      Удачи ему !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2333

      Derzkiy1 1 час назад

      Неплохо, именитый футболист хоть какой то в рпл поиграет)

      2
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      ...
      Рейтинг: +672

      sерж > Derzkiy1 1 час назад

      чем именит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +224

      orlovcar > sерж 54 минуты назад

      тем что не пошел в бомжатник

      1
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      Рейтинг: +672

      sерж > orlovcar 6 минут назад

      к нам он на пике форме не перешел,хз он отказал, или это была утятина

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