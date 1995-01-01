Лаксальт – новый игрок «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.

28-летний футболист заключил с московским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за уругвайца 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока составит 2,5 миллиона.