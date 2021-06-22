Черышев: «Обидно покидать Евро, так толком и не успев в нем поучаствовать»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2020.
«Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нeм поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции.
Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше.
Дай Бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», – написал Черышев в своем инстаграме.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Черышев принял участие только в одном матче – против бельгийцев (0:3).
- Фланговый хавбек появился на поле на 29-й минуте, но уже на 63-й тренер заменил его.
Источник: Инстаграм Дениса Черышева