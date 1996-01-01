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    Черышев: «Обидно покидать Евро, так толком и не успев в нем поучаствовать»

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2020.

    «Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нeм поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции.

    Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше.

    Дай Бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку», – написал Черышев в своем инстаграме.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Черышев принял участие только в одном матче – против бельгийцев (0:3).
    • Фланговый хавбек появился на поле на 29-й минуте, но уже на 63-й тренер заменил его.

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    Источник: Инстаграм Дениса Черышева

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23221

      Боцман59rus 19 минут назад

      ну нам хватило.

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      Рейтинг: +5927

      nik55 53 минуты назад

      тебе там делать нечего как и остальным

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