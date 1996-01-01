«Доброе утро». Черчесов отказался отвечать на вопросы о матче Россия – Дания

Наверное Черчесов , после этого позора подстрижётся Налысо !
В , одном он точно переиграл датского тренера-в зарплате в 10 раз
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал разговаривать с журналистами после возвращения из Копенгагена в Москву.
«Доброе утро», – сказал Черчесов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать игру сборной в матче с Данией (1:4).
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
- Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
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