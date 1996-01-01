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    «Доброе утро». Черчесов отказался отвечать на вопросы о матче Россия – Дания

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал разговаривать с журналистами после возвращения из Копенгагена в Москву.

    «Доброе утро», – сказал Черчесов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать игру сборной в матче с Данией (1:4).

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
    • Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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    Источник: твиттер Lublineс93

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии28
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      Рейтинг: +7409

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Наверное Черчесов , после этого позора подстрижётся Налысо !
      В , одном он точно переиграл датского тренера-в зарплате в 10 раз

      0
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      Рейтинг: +7409

      САДЫЧОК 20 минут назад

      Дивеев – 5 побед в верховых единоборствах, 4 отбора, 2 перехвата, 5 выносов, 2 блокированных удара.

      Кудряшов(3 выигранных «верха», 2 отбора), отлично читал игру и часто оказывался первым на мяче (6 выносов). К главным «пожарам» непричастен – ушел с поля на 67 минуте.
      Правда , его должны были удалять....

      1
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      Рейтинг: +5294

      Добрый Бобер 20 минут назад

      Зассал пообщаться.

      4
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      Рейтинг: +6071

      Cleaner > Добрый Бобер 7 минут назад

      А кто мы такие, чтобы перцам уровня Черчесова с нами, с быдлом, общаться???

      0
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      Рейтинг: +6071

      Cleaner 25 минут назад

      Выгоните этого при дурка из сборной и отберите все деньги, которые ему заплатили. Он НЕ ВЫПОЛНИЛ свою работу. За это не платят деньги!!!

      6
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      Рейтинг: +3214

      sobaka120982 25 минут назад

      Вот с..у..к,а и он ещё и язвит... над нами весь мир ржёт, и высказывания в унизительном тоне вполне оправданны

      5
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      ...
      Рейтинг: +556

      Roma56 > sobaka120982 12 секунд назад

      Сейчас всякие шмартч тв будут из штанов выпрыгивать в защиту стасега и растить усы надежды)

      0
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      Рейтинг: +7409

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Самодур без чести и совести !
      Как можно ставить Джикию !!!
      0 выигранных верховых единоборств, 0 отборов, 0 перехватов. В активе Георгия 2 выноса и 1 заблокированный удар.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23177

      Боцман59rus > САДЫЧОК 30 минут назад

      тебе Джикия денег должен, кули тебя переклинило на нем?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1338

      mahan > САДЫЧОК 29 минут назад

      Про Черчеса не спорю, скажи кто лучше Джикии ? Джикия-Дивеев лучшая связка центральных защитников в сборной на данный момент, и сыграли они на мой взгляд хорошо, полностью провалилась опорная зона и типо нападающий Дзюба, это факт.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7409

      САДЫЧОК > Боцман59rus 26 минут назад

      За сборную , с таким игроком стыдно и за Спартак
      и Оздоев точно такой же.
      а , вот например Дивеев отличный молодой центр !

      0
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      Рейтинг: +7409

      САДЫЧОК > mahan 25 минут назад

      Маслов отличный центр и показатели у него отличные! Автоголы херня-это говорит о том , что он борется выносит мячи , делает перехваты и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1338

      mahan > САДЫЧОК 21 минуту назад

      Ты на вопрос ответь, а то включил тут черчеса

      0
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      Рейтинг: +6071

      Cleaner > Боцман59rus 20 минут назад

      Джикия реально занимал чье то место в сборной. Он НИКАКОЙ! Его нужно гнать из сборной только за то, что он НЕ ИСПОЛНЯЕТ ГИМН России. Стоит, глазами хлопает и молчит. Выучить текст не может? Вот потому так коряво и играет.(

      1
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      Рейтинг: +6071

      Cleaner > САДЫЧОК 17 минут назад

      Маслов - мелкий звездун. Ходит пальцы веером, интервью с умным видом раздает. Не вижу у него футбольного будущего. Второй Кокорин из него получится.

      0
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      Рейтинг: +23268

      silver29 40 минут назад

      Когда чабан спросит где его зарплата, ответить ему "Добрый вечер", деньги из бюджета значит болельщиков, вот и пусть чупа-чупс сосет.

      6
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      Рейтинг: +5824

      vladik12 41 минуту назад

      Как же Стасу пох. Понимает, что его никто не тронет и лаве будет продолжать капать.

      7
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      Рейтинг: +218

      valiknavashinsky 41 минуту назад

      Появился вопросик:"А нашу"славную"сборную кто-нибудь встречал в аэропорту?И по ящику тишина,и в новостях тишина.У нас же любят спортсменов громко встречать.А,кстати,в каком аэропорту они приземлились?

      4
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      Рейтинг: +23177

      Боцман59rus > valiknavashinsky 36 минут назад

      приземлились в Хемпден- парке, прямо усами в газон)

      3
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      Рейтинг: +3214

      sobaka120982 > Боцман59rus 21 минуту назад

      Ты сделал мой день)))))))

      0
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      Рейтинг: +2889

      neveldomha 44 минуты назад

      Добрый бы пендаль, чабану!

      4
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