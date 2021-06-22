«Доброе утро». Черчесов отказался отвечать на вопросы о матче Россия – Дания

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал разговаривать с журналистами после возвращения из Копенгагена в Москву.

«Доброе утро», – сказал Черчесов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать игру сборной в матче с Данией (1:4).

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Сборная допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

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