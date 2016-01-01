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    Все игроки сборной Англии сделают прически как у Фодена, если выиграют Евро-2020

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден сообщил, что его партнеры по национальной команде согласились сделать одинаковые прически в случае победы на чемпионате Европы.

    «Я сказал команде: «Если мы выиграем Евро-2020, вы все сделаете такую же прическу, как у меня». Они согласились.

    Так что, если мы выиграем, вы увидите нас всех с одинаковой стрижкой», – сказал Фоден.

    • Англия после двух туров Евро-2020 идет на втором месте в группе D.
    • Завтра, 22 июня, англичане сыграют с лидером группы – Чехией.

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    Источник: talkSPORT

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3067

      general.lizyukov 41 секунду назад

      Уэсли Снайпс потребует ройялти )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +9927

      BRO_football 28 минут назад

      Да если сборная России победит на Евро, то я сделаю прическу как у Черчесова!




      Шанс крайне мал, так что могу себе позволить так высказаться))

      4
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      Рейтинг: +2271

      Mister_Tomsk > BRO_football 16 минут назад

      а я усы отращу и харю отъем такую же за пол года ахахах))))

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