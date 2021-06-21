Все игроки сборной Англии сделают прически как у Фодена, если выиграют Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден сообщил, что его партнеры по национальной команде согласились сделать одинаковые прически в случае победы на чемпионате Европы.

«Я сказал команде: «Если мы выиграем Евро-2020, вы все сделаете такую же прическу, как у меня». Они согласились.

Так что, если мы выиграем, вы увидите нас всех с одинаковой стрижкой», – сказал Фоден.