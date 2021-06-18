Тошич: «Очень люблю ЦСКА. Будет приятно, если клуб мне сделает какое-то предложение по окончании карьеры»

Полузащитник Зоран Тошич не исключает возвращения в ЦСКА. Сейчас 34-летний серб выступает за казахстанский «Тобол».

«Пока я еще футболист, надеюсь, буду продолжать до тех пор, пока позволит здоровье. После карьеры, конечно, посмотрим. Этот клуб я очень сильно люблю. Конечно, после футбола буду думать о другой работе. Если какое-то предложение будет из ЦСКА, мне будет очень приятно», – сказал Тошич.