Шевченко: «Хотелось, чтобы матч с Северной Македонией быстрее закончился»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе своей команды над Северной Македонией во втором туре группового этапа Евро-2020.
«Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру.
Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно», – сказал Шевченко.
- Украина выиграла со счетом 2:1.
- Команды в ходе матча не забили два пенальти – по одному каждая.
- Для украинцев это первая победа на Евро с 2012 года.
Источник: Tribuna.com