Шевченко: «Хотелось, чтобы матч с Северной Македонией быстрее закончился»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе своей команды над Северной Македонией во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру.

Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно», – сказал Шевченко.