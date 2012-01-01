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    Шевченко: «Хотелось, чтобы матч с Северной Македонией быстрее закончился»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о победе своей команды над Северной Македонией во втором туре группового этапа Евро-2020.

    «Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру.

    Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно», – сказал Шевченко.

    • Украина выиграла со счетом 2:1.
    • Команды в ходе матча не забили два пенальти – по одному каждая.
    • Для украинцев это первая победа на Евро с 2012 года.

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      стоп кран 16 минут назад

      Победа в кармане...Шева дальше делай выводы.С австрияками сложнее будет.

      0
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      Рейтинг: +48090

      portero 22 минуты назад

      Победа есть. Всё решится в последней игре...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2880

      FENIX-SL 41 минуту назад

      шевченко не тренер
      как и олич тот же самый

      0
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      Рейтинг: +190

      valiknavashinsky 1 час назад

      Два разных тайма.Победа была под угрозой срыва.

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