Евро-2020. Украина обыграла Северную Македонию в матче с двумя незабитыми пенальти

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Это их вторые голы на турнире.

На 57-й минуте защитник Северной Македонии Эгзиян Алиоски не забил пенальти, но сумел отличиться на добивании. За шесть минут до конца основного времени матча 11-метровый не реализовал Руслан Малиновский.

Украина одержала первую победу на Евро-2020. Ее соперники по группе – Нидерланды и Австрия – сыграют в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020. Группа С. 2-й тур

Украина – Северная Македония – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 29; 2:0 – Яремчук, 34; 2:1 – Алиоски, 57.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Малиновский (Соболь, 90+2), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), Ристовски, Николов (Трайковски, 46), Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко, 43 – Велковски, 59; Аврамовски, 83.

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