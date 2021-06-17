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  • Евро-2020. Украина обыграла Северную Македонию в матче с двумя незабитыми пенальти

Евро-2020. Украина обыграла Северную Македонию в матче с двумя незабитыми пенальти

17 июня 2021, 17:51
19

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Это их вторые голы на турнире.

На 57-й минуте защитник Северной Македонии Эгзиян Алиоски не забил пенальти, но сумел отличиться на добивании. За шесть минут до конца основного времени матча 11-метровый не реализовал Руслан Малиновский.

Украина одержала первую победу на Евро-2020. Ее соперники по группе – Нидерланды и Австрия – сыграют в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020. Группа С. 2-й тур

Украина – Северная Македония – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 29; 2:0 – Яремчук, 34; 2:1 – Алиоски, 57.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Малиновский (Соболь, 90+2), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), Ристовски, Николов (Трайковски, 46), Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко, 43 – Велковски, 59; Аврамовски, 83.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина Северная Македония
Комментарии (19)
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Sedoi_Goblin
1623942352
Пендели надо бить четче!! А вратари при этом красавцы,не дергались!!!
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Spirit_78
1623942671
Не вижу ушатов помоев про "нитакую" победу над аутсайдером. Про Россию гневно не высказался только ленивый.
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kosmonaft
1623944830
соседей с победой даёшь матч Россия Украина
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portero
1623944989
ожидаемый результат , в отличии от наших у них разница хорошая и голов забили. это если с третьего места по доп. показателям.
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Muboraksho
1623948160
Вива Украина!!!!!!
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valiknavashinsky
1623951373
Совсем два разных тайма.Победа была под угрозой срыва.Еще и пеналь не забили.Понервничали все.С победой,Украина!!!
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Sancho010365
1623953822
Хочу поздравить наших с победой! МОЛОДЦЫ! Я верю в наших парней, думаю с группы выйдем. И будет интересно. Я думаю ещё наберём. Смотримся неплохо, ещё на три очка надеюсь.
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Красногорск_Фан
1623958638
Неплохая сборная у Украины. Мотивированная. Посмотрим что будет дальше. Радует что и многие другие сборные приехали за трофеем. будет заруба в плэй офф. Если Украина выйдет из группы то на кого попадает.
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zigbert
1623959161
Для Украины это важная победа. В последней игре с Австрией можно достигнуть нужного результата.
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Из Твери Леха
1623999035
В последнем туре Украина с Австрией может даже ничейный дог скатать. Как Дания со Швецией на Евро 2004. Укры со 2-го места выйдут, а Австрия с 4-мя очками и разницей 0 на 99% выйдет в 1/8.
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