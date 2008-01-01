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    Евро-2020. Украина обыграла Северную Македонию в матче с двумя незабитыми пенальти

    Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    В составе сборной Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Это их вторые голы на турнире.

    На 57-й минуте защитник Северной Македонии Эгзиян Алиоски не забил пенальти, но сумел отличиться на добивании. За шесть минут до конца основного времени матча 11-метровый не реализовал Руслан Малиновский.

    Украина одержала первую победу на Евро-2020. Ее соперники по группе – Нидерланды и Австрия – сыграют в 22:00 по московскому времени.

    Евро-2020. Группа С. 2-й тур

    Украина – Северная Македония – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 29; 2:0 – Яремчук, 34; 2:1 – Алиоски, 57.

    Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Малиновский (Соболь, 90+2), Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

    Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), Ристовски, Николов (Трайковски, 46), Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

    Предупреждения: Шапаренко, 43 – Велковски, 59; Аврамовски, 83.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +48076

      portero 38 минут назад

      ожидаемый результат , в отличии от наших у них разница хорошая и голов забили. это если с третьего места по доп. показателям.

      3
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      Рейтинг: +506

      kosmonaft 40 минут назад

      соседей с победой даёшь матч Россия Украина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1524

      Spirit_78 1 час назад

      Не вижу ушатов помоев про "нитакую" победу над аутсайдером. Про Россию гневно не высказался только ленивый.

      4
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      ...
      Рейтинг: +30551

      zra78 > Spirit_78 1 час назад

      Что нужно обсуждать каждый мусор?:)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1588

      Вот оно чё Михалыч > Spirit_78 54 минуты назад

      Не вижу=======Значица лучше Расеи играли.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +30551

      zra78 > Вот оно чё Михалыч 51 минуту назад

      Вы там все тупые? Даже название страны правильно написать не можешь...Дебил!!!

      2
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      Рейтинг: -1588

      Вот оно чё Михалыч > zra78 47 минут назад

      Об чем ты Ромка ? Украина играла лучше Расеи....Расейским болелам обсуждать и осуждать нечего....В чем проблема, как сказал Шевченко ?

      0
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      Рейтинг: +7812

      knikos > Вот оно чё Михалыч 34 минуты назад

      Михуйлыч , что-то ты раздухарился .

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      Рейтинг: -1588

      Вот оно чё Михалыч > knikos 30 минут назад

      Об чем ты, хрынцузский ты не наш ? Паясни.

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      Рейтинг: +1127

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Пендели надо бить четче!! А вратари при этом красавцы,не дергались!!!

      0
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      Рейтинг: -1588

      Вот оно чё Михалыч > Sedoi_Goblin 56 минут назад

      На добивание надо было игрокам украинской сборной рвать...В обоих пенальти сплоховали. Шева обязан им пендель дать.

      0
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      Рейтинг: -1588

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Молодцы.Победили..Хотя есть вопросы к защите.

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