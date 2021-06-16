Федун: «С Финляндией все решили техника Миранчука и надeжность Джикии. С Данией этого может не хватить»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.
«Тяжeлая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас. Только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Всe решили техника Миранчука и надeжность Джикии.
В матче с более искушeнной в футболе Данией этого может и не хватить. Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», – сказал Федун.
- Россия одержала первую победу на турнире.
- Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года.
Источник: «Чемпионат»