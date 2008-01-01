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    Федун: «С Финляндией все решили техника Миранчука и надeжность Джикии. С Данией этого может не хватить»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

    «Тяжeлая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас. Только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Всe решили техника Миранчука и надeжность Джикии.

    В матче с более искушeнной в футболе Данией этого может и не хватить. Напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву», – сказал Федун.

    • Россия одержала первую победу на турнире.
    • Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Artemka444 8 минут назад

      я смотрю Федун за Джикию топит нормально!!!!

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      Рейтинг: +294

      Правдоруб100 1 час назад

      Всё решает старость усатого! Ну, не может он создать или хотя бы повторить нечто интересное с 2018 года! Всё, выдохся, сборной нужен креативный, живой, свежий тренер, который НАБЕРЁТ нормальных парней и научит их бежать, бить по воротам играть быстро и т.д.

      1
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      Рейтинг: +18416

      vladimir-7 1 час назад

      Сам Федун футбол не смотрел, но высказал то, что ему написали. Однако
      трех очков может не хватить для продолжения играть на Евро.

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