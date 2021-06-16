Главные новости дня. ЦСКА уволил Олича, Роналду – лучший бомбардир в истории Евро

Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса, Португалия разгромила Венгрию.

ЦСКА объявил об уходе Олича. У него возник конфликт с руководством клуба.

Жирков может перейти в «Локомотив».

Роналду – лучший бомбардир в истории Евро. Он забил 106-й мяч за сборную – до мирового рекорда осталось три гола.

УЕФА допустил «Реал», «Ювентус» и «Барселону» к участию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте.

Жирков покинул расположение сборной России. Он больше не сыграет на Евро.

РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.

Николич: «Локомотив» может взять двух иностранцев. Важно усилить позиции центрального защитника и «бокс-ту-бокс».

«Я в порядке, чувствую себя хорошо». Эриксен выложил фото из больничной палаты.