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    Главные новости дня. ЦСКА уволил Олича, Роналду – лучший бомбардир в истории Евро

    Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса, Португалия разгромила Венгрию.

    ЦСКА объявил об уходе Олича. У него возник конфликт с руководством клуба.

    Жирков может перейти в «Локомотив».

    Роналду – лучший бомбардир в истории Евро. Он забил 106-й мяч за сборную – до мирового рекорда осталось три гола.

    УЕФА допустил «Реал», «Ювентус» и «Барселону» к участию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    ЦСКА и Дзагоев не могут договориться о новом контракте.

    Жирков покинул расположение сборной России. Он больше не сыграет на Евро.

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    Николич: «Локомотив» может взять двух иностранцев. Важно усилить позиции центрального защитника и «бокс-ту-бокс».

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    Источник: Бомбардир.ру

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