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    Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Роналду оформил дубль

    Сборная Португалии обыграла Венгрию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. Он забил 105-й и 106-й мячи за сборную – до мирового рекорда иранца Али Даеи (109) осталось три гола.

    Роналду также стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.

    Португалия – первая команда в истории чемпионатов Европы, забившая три гола в последние десять минут матча.

    Франция и Германия, соперники Португалии и Венгрии по группе F, сыграют сегодня, в 22:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Евро-2020. Группа F. 1-й тур

    Венгрия – Португалия – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Геррейру, 84; 0:2 – Роналду (с пенальти), 87; 0:3 – Роналду, 90+2.

    Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайзлер (Сигер, 78), Нодь (Р. Варга, 90+5), Шефер (Него, 65), Фиоло (К. Варга, 88), Шоллои (Шен, 77), А.Солои.

    Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду, Фернандеш (Моутьнью, 89), Карвалью (Саншеш, 81), Данилу, Б. Силва (Р. Силва, 71), Роналду, Жота (А. Силва, 81).

    Предупреждения: Него, 80; Орбан, 86 – Диаш, 38.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Завулон new new 1 час назад

      Такие разные 0-3, Венграм не стыдно за игру их сборной, чего не скажу о нашей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +210

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Что можно сказать, за исключением одного матча, закончен первый тур.
      - подводя промежуточные итоги, констатируем - национальная сборная, худшая команда чемпионата по всем показателям и в цифрах и визуально. Это все, А дармоеды-чиновники могут и дальше обсуждать принты на футболках сб. Украины

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1709

      Vladarg 1 час назад

      Уж очень не повезло венграм со жребием.в любой другой группе у них были бы шансы на выход,но тут без вариантов.молодцы,смотрелись совсем неплохо.

      4
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      Рейтинг: +15161

      derrik2000 1 час назад

      Боковой судья - козёл из козлов!
      Что, поднять флаг СРАЗУ после того, как мяч попал к игроку венгерской сборной, который находился в офсайде, желания не было???
      Этим своим безобразным судейством, которое отменило ОТЛИЧНЫЙ гол венгров в ворота португальцев и, как следствие, наступившее у венгров эмоциональное опустошение, целиком и полностью на совести этого ФУФЛОГОНА из судейского корпуса!

      P.S. А ещё шумим - "наши судьи ховно, наши судьи ховно..."
      У НИХ ТАКОЕ ХОВНО чемпионаты Европы назначается судить, и - НИЧЕГО! (((

      1
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      Рейтинг: -1612

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 29 минут назад

      Что, поднять флаг СРАЗУ после того, как мяч попал к игроку венгерской сборной, который находился в офсайде, желания не было???==========Если ты не заметил....Точно также делают все рефери на всех играх...Такое у них правило.

      0
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      Рейтинг: -1612

      Вот оно чё Михалыч > derrik2000 19 минут назад

      и, как следствие, наступившее у венгров эмоциональное опустошение========У НАСТОЯЩЕЙ команды, НИКОГДА не будет после такого эмоционального опустошения. НАСТОЯЩАЯ команда будет ВСЕГДА биться до конца....Для НАСТОЯЩЕЙ КОМАНДЫ не имеет значения, где и когда свистел судья....Будут биться до последнего....Вот чем команды чемпионы отличаются от других.

      0
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      Рейтинг: +15161

      derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 8 минут назад

      А я где-то написал, что сборная Венгрии - ровня сборной Португалии??
      Не.
      Венгры, как и сбродная России - клиенты Лиги Европы Лиги Б.
      Но в этом КОНКРЕТНОМ матче они вполне могли сотворить и сенсацию, т. е. прыгнуть выше головы. И не только по счётту, но и по своей весьма разумной и достаточно привлекательной игре. В ЭТОМ КОНКРЕТНОМ МАТЧЕ.
      А что касается поднятия фллажка боковым, так да-а-алеко не все ждут ещё секунд 10-15, чтобы флажок поднять. Многие практически сразу "сигнализируют". И, думаю, что именно ТАК было бы лучше: ненужные страсти не накаливать и такие же ненужные карточки из-за нервов игрокам получать.

      0
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      Рейтинг: +1330

      Marley Bob 1 час назад

      До сенсации не хватило пяток минут.наверное,это называется победой на классе.

      2
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      Рейтинг: -1612

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Португалию поздравляю...Но венгры стойко держались...А еще понравилось как после матча, болелы поддержали команду.Верность великая сила..

      0
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      Рейтинг: +86455

      zigbert 1 час назад

      А ведь все шло к нулевой ничьей. Равная, живая игра. Жаль венгров, не заслужили они такого поражения.

      4
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      Рейтинг: +1240

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Великий игрок! И не надо забывать что Португалия действующий чемпион Европы. Они очень мотивированы. Респект за игру

      3
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      Рейтинг: +928

      САНЁК17 1 час назад

      Второй гол Роналду переломил закон физики,с победой Португальцы

      3
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      Рейтинг: +7613

      житель СПб 1 час назад

      Разгромила - громко сказано... Это вам не Россия-Бельгия. Играли хорошо, не повезло. Но Роналду - красавец!

      5
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      Рейтинг: +30406

      zra78 > житель СПб 1 час назад

      Игра забудется,а счёт останется. Счёт 0-3,это разгром...

      1
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