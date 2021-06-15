Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Роналду оформил дубль

Сборная Португалии обыграла Венгрию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. Он забил 105-й и 106-й мячи за сборную – до мирового рекорда иранца Али Даеи (109) осталось три гола.

Роналду также стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.

Португалия – первая команда в истории чемпионатов Европы, забившая три гола в последние десять минут матча.

Франция и Германия, соперники Португалии и Венгрии по группе F, сыграют сегодня, в 22:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Венгрия – Португалия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Геррейру, 84; 0:2 – Роналду (с пенальти), 87; 0:3 – Роналду, 90+2.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайзлер (Сигер, 78), Нодь (Р. Варга, 90+5), Шефер (Него, 65), Фиоло (К. Варга, 88), Шоллои (Шен, 77), А.Солои.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду, Фернандеш (Моутьнью, 89), Карвалью (Саншеш, 81), Данилу, Б. Силва (Р. Силва, 71), Роналду, Жота (А. Силва, 81).

Предупреждения: Него, 80; Орбан, 86 – Диаш, 38.

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