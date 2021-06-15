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  • Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Роналду оформил дубль

Евро-2020. Португалия разгромила Венгрию, Роналду оформил дубль

15 июня 2021, 20:52
27

Сборная Португалии обыграла Венгрию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. Он забил 105-й и 106-й мячи за сборную – до мирового рекорда иранца Али Даеи (109) осталось три гола.

Роналду также стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.

Португалия – первая команда в истории чемпионатов Европы, забившая три гола в последние десять минут матча.

Франция и Германия, соперники Португалии и Венгрии по группе F, сыграют сегодня, в 22:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Венгрия – Португалия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Геррейру, 84; 0:2 – Роналду (с пенальти), 87; 0:3 – Роналду, 90+2.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайзлер (Сигер, 78), Нодь (Р. Варга, 90+5), Шефер (Него, 65), Фиоло (К. Варга, 88), Шоллои (Шен, 77), А.Солои.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Диаш, Семеду, Фернандеш (Моутьнью, 89), Карвалью (Саншеш, 81), Данилу, Б. Силва (Р. Силва, 71), Роналду, Жота (А. Силва, 81).

Предупреждения: Него, 80; Орбан, 86 – Диаш, 38.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Венгрия
Комментарии (27)
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Fusballer
1623779630
Жаль немного венгров. Не дотерпели.
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житель СПб
1623779708
Разгромила - громко сказано... Это вам не Россия-Бельгия. Играли хорошо, не повезло. Но Роналду - красавец!
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САНЁК17
1623779709
Второй гол Роналду переломил закон физики,с победой Португальцы
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Красногорск_Фан
1623779749
Великий игрок! И не надо забывать что Португалия действующий чемпион Европы. Они очень мотивированы. Респект за игру
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zigbert
1623780218
А ведь все шло к нулевой ничьей. Равная, живая игра. Жаль венгров, не заслужили они такого поражения.
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Marley Bob
1623780595
До сенсации не хватило пяток минут.наверное,это называется победой на классе.
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Vladarg
1623780869
Уж очень не повезло венграм со жребием.в любой другой группе у них были бы шансы на выход,но тут без вариантов.молодцы,смотрелись совсем неплохо.
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Юра мы всеPro
1623780895
Что можно сказать, за исключением одного матча, закончен первый тур. - подводя промежуточные итоги, констатируем - национальная сборная, худшая команда чемпионата по всем показателям и в цифрах и визуально. Это все, А дармоеды-чиновники могут и дальше обсуждать принты на футболках сб. Украины
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Завулон new new
1623781655
Такие разные 0-3, Венграм не стыдно за игру их сборной, чего не скажу о нашей.
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JTherry
1623791000
Криш - красаучеГ)) решил исход матча, легко... венграм не унывать, попали в "группу смерти"...
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