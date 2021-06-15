Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Евро-2020. Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса

    Сборная Франции обыграла Германию (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Единственный гол на 20-й минуте в свои ворота забил Матс Хуммельс. Он проводил первый официальный матч за сборную Германии с 2018 года.

    Автогол Хуммельса стал третьим на Евро-2020. Это повторение рекорда по автоголам на чемпионатах Европы, который был установлен на Евро-2016.

    После первого тура Франция идет на втором месте в группе F, Германия – третья. Сборная Португалии, разгромившая Венгрию (3:0), лидирует в квартете.

    Евро-2020. Группа F. 1-й тур

    Франция – Германия – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хуммельс (автогол), 20.

    Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89).

    Германия: Нойер, Госенс (Фолланд, 88), Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер, Гюндоган, Кроос, Киммих, Гнабри (Вернер, 74), Хаверц (Сане, 74), Мюллер.

    Предупреждения: нет – Киммих, 7.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2021 23:55
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      AZ 1 минуту назад

      Отличная игра была... Правда не везло немцам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      Юра мы всеPro 8 минут назад

      Немцам будет очень сложно забить Португальцам, но надеюсь выйдут в 1/8

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3855

      Из Твери Леха > Юра мы всеPro 3 минуты назад

      Заруба будет. Но и португальцы сегодня кое как корявого затолкнули лишь под конец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1607

      Вот оно чё Михалыч 12 минут назад

      Автогол ? Бывает....Все впереди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3855

      Из Твери Леха 12 минут назад

      Кайфанул от просмотра. Франция подтвердила, что они чемпионы мира, а Германия, что у них все такие же проблемы. Мбаппе конечно монстр, спринты космические.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7797

      knikos > Из Твери Леха 5 минут назад

      Жаль , блин , что Погба два раза затянул с пасами Мбаппе .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7797

      knikos 12 минут назад

      Матч классный но , мля , голов-то могли бы и позабивать .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4775

      Fusballer > knikos 11 минут назад

      Да, жаль. Но уровень футбола отменный. Даже со стороны немцев. Правда, французы их во всём переиграли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7797

      knikos > Fusballer 7 минут назад

      Хоть на ЧЕ увидеть игры такого высокого уровня . Матч доставил футбольно-эстетическое наслаждение . Но 3:2 или 2:1 было бы лучше !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      Fusballer 13 минут назад

      Заслуженная победа. Несмотря на то, что французы не забили.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru