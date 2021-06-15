Евро-2020. Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса

Сборная Франции обыграла Германию (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Единственный гол на 20-й минуте в свои ворота забил Матс Хуммельс. Он проводил первый официальный матч за сборную Германии с 2018 года.

Автогол Хуммельса стал третьим на Евро-2020. Это повторение рекорда по автоголам на чемпионатах Европы, который был установлен на Евро-2016.

После первого тура Франция идет на втором месте в группе F, Германия – третья. Сборная Португалии, разгромившая Венгрию (3:0), лидирует в квартете.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Франция – Германия – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуммельс (автогол), 20.

Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89).

Германия: Нойер, Госенс (Фолланд, 88), Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер, Гюндоган, Кроос, Киммих, Гнабри (Вернер, 74), Хаверц (Сане, 74), Мюллер.

Предупреждения: нет – Киммих, 7.

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