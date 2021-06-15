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  • Евро-2020. Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса

Евро-2020. Франция победила Германию благодаря автоголу Хуммельса

15 июня 2021, 23:55
22

Сборная Франции обыграла Германию (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Единственный гол на 20-й минуте в свои ворота забил Матс Хуммельс. Он проводил первый официальный матч за сборную Германии с 2018 года.

Автогол Хуммельса стал третьим на Евро-2020. Это повторение рекорда по автоголам на чемпионатах Европы, который был установлен на Евро-2016.

После первого тура Франция идет на втором месте в группе F, Германия – третья. Сборная Португалии, разгромившая Венгрию (3:0), лидирует в квартете.

Евро-2020. Группа F. 1-й тур

Франция – Германия – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуммельс (автогол), 20.

Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Рабьо (Дембеле, 90+5), Канте, Погба, Гризманн, Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89).

Германия: Нойер, Госенс (Фолланд, 88), Гинтер (Джан, 88), Хуммельс, Рюдигер, Гюндоган, Кроос, Киммих, Гнабри (Вернер, 74), Хаверц (Сане, 74), Мюллер.

Предупреждения: нет – Киммих, 7.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция Германия Хуммельс Матс
Комментарии (22)
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Fusballer
1623790630
Заслуженная победа. Несмотря на то, что французы не забили.
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knikos
1623790680
Матч классный но , мля , голов-то могли бы и позабивать .
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Из Твери Леха
1623790695
Кайфанул от просмотра. Франция подтвердила, что они чемпионы мира, а Германия, что у них все такие же проблемы. Мбаппе конечно монстр, спринты космические.
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Юра мы всеPro
1623790944
Немцам будет очень сложно забить Португальцам, но надеюсь выйдут в 1/8
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AZ
1623791368
Отличная игра была... Правда не везло немцам...
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DOCTOR PENALTY
1623791654
Молодцы немцы, не дали французам забить.)
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JTherry
1623792754
у Франции великолепная сборная, что ни игрок - то бриллиант... и матч выдали классный, даже жаль, что два гола-красавца не засчитали... с ними всем будет трудно играть...
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zidane 2006
1623825596
Франция играла здорово. Немцы хорошо оборонялись поэтому забить много не дали. команду послабее Франция просто раздавит.
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zigbert
1623826636
Матч получился интересный. Обе команды большое внимание уделили обороне. За весь матч нанесли всего по одному удару по воротам. Ничья была бы более справедлива.
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portero
1623828635
интересная игра была , понравились немцы в атаке в начале второго тайма.... французы сильны и если будут выполнять указания тренера , только удача соперников, помешает им стать чемпионами.
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