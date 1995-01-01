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    УЕФА допустил «Реал» и «Барселону» до участия в Лиге чемпионов вслед за «Ювентусом»

    «Реал» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

    По информации COPE, УЕФА письменно уведомил клубы о соответствующем решении. Ранее организация допустила к участию в ЛЧ «Ювентус».

    • Изначально УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге, однако позже дело было закрыто.
    • Суперлигу приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Partidazo de COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7199

      GoLenaStop 9 минут назад

      Ага, а кто бы тогда в лавке остался?..
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +171

      valiknavashinsky 21 минуту назад

      "Куда ж ты денешься,когда разденешься!!!Кто бы мог сомневаться!!!

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