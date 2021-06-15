УЕФА допустил «Реал» и «Барселону» до участия в Лиге чемпионов вслед за «Ювентусом»

«Реал» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.
По информации COPE, УЕФА письменно уведомил клубы о соответствующем решении. Ранее организация допустила к участию в ЛЧ «Ювентус».
- Изначально УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге, однако позже дело было закрыто.
- Суперлигу приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Partidazo de COPE
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