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  • УЕФА допустил «Реал» и «Барселону» до участия в Лиге чемпионов вслед за «Ювентусом»

УЕФА допустил «Реал» и «Барселону» до участия в Лиге чемпионов вслед за «Ювентусом»

15 июня 2021, 22:06
5

«Реал» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

По информации COPE, УЕФА письменно уведомил клубы о соответствующем решении. Ранее организация допустила к участию в ЛЧ «Ювентус».

  • Изначально УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге, однако позже дело было закрыто.
  • Суперлигу приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Источник: Partidazo de COPE

Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Лига чемпионов Реал Ювентус Барселона
Комментарии (5)
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valiknavashinsky
1623784421
"Куда ж ты денешься,когда разденешься!!!Кто бы мог сомневаться!!!
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GoLenaStop
1623785151
Ага, а кто бы тогда в лавке остался?.. Хи...
Ответить
владимир миронов
1623822232
Вот что бабло животворящее делает.
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Hala Madrid
1623823508
Остальные 9 клубов войдут в историю как терпилы, отстегивающие УЕФА от страха
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ItalianFootball
1623827241
Большой привет ребятам давшим заднюю и подогревшим уефа на сумму штрафа.
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