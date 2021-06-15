Goal: УЕФА допустил «Ювентус» к участию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

«Ювентус» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.
По информации Goal, УЕФА направил письмо в туринский клуб, подтверждающее участие «Ювентуса» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге. Позже дело было закрыто.
- Суперлигу приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
Источник: Goal.com