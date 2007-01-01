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    Goal: УЕФА допустил «Ювентус» к участию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

    «Ювентус» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

    По информации Goal, УЕФА направил письмо в туринский клуб, подтверждающее участие «Ювентуса» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за участия клубов в Суперлиге. Позже дело было закрыто.

    • Суперлигу приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2591

      Masteralex 5 минут назад

      кто бы сомневался :D
      стрелять себе в ногу такое себе удовольствие, не туда попадёшь и загнёшься ещё

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      Рейтинг: +66262

      insider_retro 14 минут назад

      Распальцовки УЕФА закончились, а прагматизм возобладал над понтами...

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