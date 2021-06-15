Николич: «Локомотив» может взять двух иностранцев. Важно усилить позиции центрального защитника и «бокс-ту-бокс»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о возможных изменениях в составе команды.
«У нас есть возможность взять ещe двух иностранцев. Очень важно усилить команду на позициях центрального защитника и «восьмeрки» – «бокс-ту-бокс».
Надеюсь, что это произойдeт как можно быстрее, потому что для футболистов важно провести работу с самого начала сборов, а не присоединиться к команде в августе, не дай бог», – сказал Николич.
- Сегодня, 14 июня, «Локомотив» улетел на сбор в Австрию.
- Новый сезон РПЛ стартует 25 июля.
- 17 июля «Локомотив» сыграет за Суперкубок России с «Зенитом».
Источник: официальный сайт «Локомотива»