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    Николич: «Локомотив» может взять двух иностранцев. Важно усилить позиции центрального защитника и «бокс-ту-бокс»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о возможных изменениях в составе команды.

    «У нас есть возможность взять ещe двух иностранцев. Очень важно усилить команду на позициях центрального защитника и «восьмeрки» – «бокс-ту-бокс».

    Надеюсь, что это произойдeт как можно быстрее, потому что для футболистов важно провести работу с самого начала сборов, а не присоединиться к команде в августе, не дай бог», – сказал Николич.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18330

      vladimir-7 1 час назад

      Коротко и с намеком руководству — покупайте игрока сейчас, а не осенью.

      0
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      Рейтинг: +30403

      zra78 1 час назад

      Что за зверь такой бокс-ту-бокс?:)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +777

      УхоГорлоНос > zra78 1 час назад

      Полузащитник от штрафной до штрафной, т.к. на английский манер штрафную называют box

      2
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      Рейтинг: +47945

      portero > zra78 1 час назад

      Ну по большому счету всем нужны универсалы полузащитники центральные, а не узкие специалисты, опорник или атакующий.

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