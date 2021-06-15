Витория: «Я встал у руля авианосца «Спартак». Считайте меня главным болельщиком клуба»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал себя главным болельщиком столичного клуба.

– Когда Жозе Моуринью представляли в роли главного тренера «Челси», то он назвал себя «особенным». А как можно назвать вас?

– Жозе – выдающийся тренер, великий. Он открыл дверь для португальских специалистов в другие чемпионаты.

Что касается меня, то я встал у руля корабля под названием «Спартак». Вернее, это даже авианосец. Не считаю себя особенным, но пока я здесь, считайте меня главным болельщиком «Спартака»!

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»