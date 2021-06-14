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    Витория: «Я встал у руля авианосца «Спартак». Считайте меня главным болельщиком клуба»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал себя главным болельщиком столичного клуба.

    – Когда Жозе Моуринью представляли в роли главного тренера «Челси», то он назвал себя «особенным». А как можно назвать вас?

    – Жозе – выдающийся тренер, великий. Он открыл дверь для португальских специалистов в другие чемпионаты.

    Что касается меня, то я встал у руля корабля под названием «Спартак». Вернее, это даже авианосец. Не считаю себя особенным, но пока я здесь, считайте меня главным болельщиком «Спартака»!

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +18328

      vladimir-7 17 минут назад

      Интересно, по заявлению руководства спартака, что они купили главного
      ТРЕНЕРА команды, а он утверждает, что он главный БОЛЕЛЬЩИК команды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4891

      filosof sparty 29 минут назад

      Блин, да сколько можно то? Напоминает подхалима испанца, который после пиджака был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      tarasofka 31 минуту назад

      титаник со свиньями на борту

      2
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      Рейтинг: +18328

      vladimir-7 > tarasofka 13 минут назад

      Этот "титаник" до первого "айсберга" и ... на дно, вместе с Руем.

      0
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      Рейтинг: +26753

      VVM1964 42 минуты назад

      МЕНЬШЕ СЛОВ , БОЛЬШЕ ДЕЛА !!!

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      Рейтинг: +47942

      portero 1 час назад

      Почитал в источнике, как ему задают вопросы так он и отвечает....
      Стандартная школа руководителей, так ответит во многих фирмах менеджер разного уровня, проводят такие тренинги... они как попугаи повторяют, с 90х годов один стандарт обучения, главное отвечать уверенно и говорить что у нас все хорошо и всё есть, а что не так мы знаем, над этим работаем и скоро исправим...
      Тут своя специфика, завоюем титулы и будем чемпионами...

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      Рейтинг: +47942

      portero > portero 1 час назад

      Забыл главную фишку, мы одна команда... от уборщицы до хозяев, включая фанов, игроков ...

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      Рейтинг: +1700

      acor94 > portero 1 час назад

      В общем, промывка мозгов, секта))

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      Рейтинг: +1700

      acor94 1 час назад

      Корабль по имени Спартак...

      Мог бы придумать получше. Что-то вроде предводитель гладиаторов, что покорят голубых львов...

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