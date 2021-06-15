Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория: «Я встал у руля авианосца «Спартак». Считайте меня главным болельщиком клуба»

Витория: «Я встал у руля авианосца «Спартак». Считайте меня главным болельщиком клуба»

15 июня 2021, 10:15
28

Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал себя главным болельщиком столичного клуба.

– Когда Жозе Моуринью представляли в роли главного тренера «Челси», то он назвал себя «особенным». А как можно назвать вас?

– Жозе – выдающийся тренер, великий. Он открыл дверь для португальских специалистов в другие чемпионаты.

Что касается меня, то я встал у руля корабля под названием «Спартак». Вернее, это даже авианосец. Не считаю себя особенным, но пока я здесь, считайте меня главным болельщиком «Спартака»!

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1623742544
Почитал в источнике, как ему задают вопросы так он и отвечает.... Стандартная школа руководителей, так ответит во многих фирмах менеджер разного уровня, проводят такие тренинги... они как попугаи повторяют, с 90х годов один стандарт обучения, главное отвечать уверенно и говорить что у нас все хорошо и всё есть, а что не так мы знаем, над этим работаем и скоро исправим... Тут своя специфика, завоюем титулы и будем чемпионами...
Ответить
VVM1964
1623744597
МЕНЬШЕ СЛОВ , БОЛЬШЕ ДЕЛА !!!
Ответить
vladimir-7
1623746056
Интересно, по заявлению руководства спартака, что они купили главного ТРЕНЕРА команды, а он утверждает, что он главный БОЛЕЛЬЩИК команды.
Ответить
Fusballer
1623748193
Знаем, знаем. С детства болел за Спартак.
Ответить
derrik2000
1623756074
Даже гоню от себя мрачные мысли, насколько Спартак в этом сезоне может стать насмешкой для болельщиков других клубов... (((
Ответить
subbotaspartak
1623762420
Игра покажет, может накажет... может докажет... Пока ждём Финляндию...
Ответить
Krossmen73
1623766109
Пусть уж лучше выучит и усвоит одну из древних русских пословиц : "не хвались идучи на рать..." и работой, делом,результатами эту пословицу и подтвердит.Этого от него ждёт всё КБ братство и ничего больше.А то вместо авиаматки может оказаться лишь бумажный кораблик....
Ответить
Старикан
1623769136
Пи.здИть- не мешки ворочить!
Ответить
Fusballer
1623772969
Виктория, от тебя ждут не пиз..жа, а упорной и качественной работы. А балаболов у нас и своих пруд пруди.
Ответить
Plyash
1623774026
Пока,похоже,ты встал у руля буксира,который должен сам себя вытянуть на большую воду, это для начала.А то,понимаешь, размечтался об авианосцах, заяц - похвальбун.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
18
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+