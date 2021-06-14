Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своих тренерских приниципах.

    – Увидят ли болельщики «стеночки и забегания»?

    – Мне нравится быстрый футбол, но в первую очередь я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое мышление, то есть умных игроков. Кроме того, мне нужна боевитая и стабильная команда.

    Для борьбы за чемпионство нужен характер. Люблю агрессивную оборону, компактность и возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю «автобус» в своей штрафной.

    С первого же дня мы станем активно работать с мячом. «Спартак» должен иметь свое игровое лицо. Пусть все соперники сразу понимают, какое испытание их ждет.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория – о судействе в матчах «Спартака»: «Если увижу какую-то несправедливость, молчать не буду»

    Витория: «Нельзя быть идеальным для всех. Хорошо представляю, что такое «Спартак»

    Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1082

      vmonomah17 6 минут назад

      Начинается... В итоге выгонят через полгода-год, выплатив нехилую неустойку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1698

      acor94 19 минут назад

      Это он заранее всем раскрывает свои планы, что бы было удобно готовится к матчам против Спартака?) отличный план Руй. Расскажи сразу схему и все самые проблемные места.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86420
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66248
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru