Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своих тренерских приниципах.

– Увидят ли болельщики «стеночки и забегания»?

– Мне нравится быстрый футбол, но в первую очередь я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое мышление, то есть умных игроков. Кроме того, мне нужна боевитая и стабильная команда.

Для борьбы за чемпионство нужен характер. Люблю агрессивную оборону, компактность и возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю «автобус» в своей штрафной.

С первого же дня мы станем активно работать с мячом. «Спартак» должен иметь свое игровое лицо. Пусть все соперники сразу понимают, какое испытание их ждет.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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