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  • Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

Витория: «Не ставлю «автобус» в штрафной. Пусть соперники «Спартака» сразу понимают, какое испытание их ждет»

15 июня 2021, 09:23
23

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своих тренерских приниципах.

– Увидят ли болельщики «стеночки и забегания»?

– Мне нравится быстрый футбол, но в первую очередь я предпочитаю ребят, у которых развито автоматическое мышление, то есть умных игроков. Кроме того, мне нужна боевитая и стабильная команда.

Для борьбы за чемпионство нужен характер. Люблю агрессивную оборону, компактность и возможность быстро переправить мяч в атаку. Не ставлю «автобус» в своей штрафной.

С первого же дня мы станем активно работать с мячом. «Спартак» должен иметь свое игровое лицо. Пусть все соперники сразу понимают, какое испытание их ждет.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (23)
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acor94
1623738423
Это он заранее всем раскрывает свои планы, что бы было удобно готовится к матчам против Спартака?) отличный план Руй. Расскажи сразу схему и все самые проблемные места.
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vmonomah17
1623739195
Начинается... В итоге выгонят через полгода-год, выплатив нехилую неустойку.
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slavа0508
1623740078
Походу решил переплюнуть Зарему , одно высказывание сменяет другое , все новости о нём,,,Не помню не одного тренера у нас столь болтливого , тем более ещё до начала работы,,,
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portero
1623741164
На словах он Руй крутой, а на деле ... увидим скоро.
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derrik2000
1623741171
Для КОГО он это всё несёт? Для Федуна и его "простихосподи"??? Или для Фетисова с Поповым? Посмотрим, конечно, но пока создаётся впечатление, что ещё одного ФУФЛОГОНА взяли...
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zra78
1623743513
Походу взяли балаболку для Салиховой,вечера коротать...
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vladimir-7
1623744733
Во Руй разговорился, а руководству спартака надо было сначала ознакомить Руя со значением спартаковских – "забегание", "стеночки" и "кружева". Автоматическое мышление, не показывает наличие ума, а вот логическое мышление и правильное его использование, указывает на то, что человек обладает умственными способностями.
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ivany4
1623748951
Все что он говорит мы уже слышали в тех или иных вариантах. И даже частично видели, у того же Теда например. Думаю, когда он увидит техническую оснащенность игроков Спартака, то придется корректировать часть задуманного. А когда познакомится поближе с тактической выучкой отдельных игроков,особенно в обороне, то тут не только автобус, но и "окопы" придется рыть перед воротами.)) Но как бы там не было, пожелаем ему удачи в реализации задуманного. Теперь уже поздно рассуждать, пора активно работать.
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zigbert
1623772406
Все сказанное Виторией можно отнести к концепции его понимания игры. Но в идеале для этого нужны хорошие исполнители.
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житель СПб
1623786640
Ох болтун.... Где-то я это уже недавно слышал. У нас сначала делают - если делают... - а потом уже говорят.
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