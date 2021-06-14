Витория – о судействе в матчах «Спартака»: «Если увижу какую-то несправедливость, молчать не буду»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как будет реагировать на возможные судейские ошибки в играх своей команды.

«Хотим создать «Спартак», с которым все будут считаться, который будут хорошо судить. Если я увижу какую-то несправедливость, молчать не буду», – сказал португалец.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Прошлым летом владелец московского клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата из-за судейской ошибки.

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