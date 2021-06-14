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  • Витория – о судействе в матчах «Спартака»: «Если увижу какую-то несправедливость, молчать не буду»

Витория – о судействе в матчах «Спартака»: «Если увижу какую-то несправедливость, молчать не буду»

14 июня 2021, 19:34
19

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как будет реагировать на возможные судейские ошибки в играх своей команды.

«Хотим создать «Спартак», с которым все будут считаться, который будут хорошо судить. Если я увижу какую-то несправедливость, молчать не буду», – сказал португалец.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
  • Прошлым летом владелец московского клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата из-за судейской ошибки.

Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (19)
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derrik2000
1623688693
Ну не будешь молчать, а дальше что??? Если очень громко "не будешь молчать", то получишь дисквалификацию. Поможет ЭТО тебе и команде? P.S. Чё говорит - сам не поймёт. Видимо эйфория от суммы контракта ещё не улеглась. )))
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R_a_i_n
1623688849
Еще не понимает куда попал. Расскажите ему наконец про Газпром-мечты сбываются, про срач тв.
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порт
1623689365
Несправедливость в чью сторону?
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paracetamol
1623689648
С этим все ясно: нет пеналя, - вой на весь мир!
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insider_retro
1623690591
От протестных звуков справедливость не появится...
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portero
1623694577
Странные у него приоритеты, еще ничегошеньки не увидел и не пощупал, а уже готов к конфликту с судьями.... Команде сначала игру поставьте, поиграйте и если будут свистеть в вашу пользу думаю вы промолчите... про справедливость ???
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Урия Гип 2
1623694749
Опять будет визг и писк.
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vladimir-7
1623696269
Руй личной встречи с командой еще не совершил, а только заочно с командой ознакомился, но уже, как и когда-то Федун, начал угрожать судьям.
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general.lizyukov
1623699975
А по регламенту тебе можно рот открывать? А несправедливость как будешь определять - пролетарским чутьем?
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Из Твери Леха
1623734283
да и руй с ним.
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