Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Витория – о судействе в матчах «Спартака»: «Если увижу какую-то несправедливость, молчать не буду»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как будет реагировать на возможные судейские ошибки в играх своей команды.

    «Хотим создать «Спартак», с которым все будут считаться, который будут хорошо судить. Если я увижу какую-то несправедливость, молчать не буду», – сказал португалец.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.
    • Прошлым летом владелец московского клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата из-за судейской ошибки.

    Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

    Витория: «Хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие «Спартака»

    Витория: «Проблем с коммуникацией в «Спартаке» не будет. Язык футбола универсален»

    Витория: «Нельзя быть идеальным для всех. Хорошо представляю, что такое «Спартак»

    Витория: «Пришел в «Спартак» с целью прервать гегемонию «Зенита»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66227

      insider_retro 38 минут назад

      От протестных звуков справедливость не появится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20975

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Такое ощущение, что в Португалии нет коррупции и Руй не знает что это такое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      vla4839 45 минут назад

      Ну-ну,будем посмотреть надолго тебя хватит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5918

      Cleaner 48 минут назад

      Да мы уже привыкли к истерикам тренеров Спартака. Этим российского болельщика не удивишь...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11189

      paracetamol 54 минуты назад

      С этим все ясно: нет пеналя, - вой на весь мир!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26735

      VVM1964 > paracetamol 20 минут назад

      Ну если у нас вой , то у вас пердешь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      порт 59 минут назад

      Несправедливость в чью сторону?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      R_a_i_n 1 час назад

      Еще не понимает куда попал. Расскажите ему наконец про Газпром-мечты сбываются, про срач тв.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15118

      derrik2000 1 час назад

      Ну не будешь молчать, а дальше что???
      Если очень громко "не будешь молчать", то получишь дисквалификацию.
      Поможет ЭТО тебе и команде?

      P.S. Чё говорит - сам не поймёт.
      Видимо эйфория от суммы контракта ещё не улеглась. )))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru