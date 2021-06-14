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    Витория: «Нельзя быть идеальным для всех. Хорошо представляю, что такое «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков столичного клуба.

    – Изначально вашу кандидатуру поддержали не все. Что ответите тем, кто стал вас критиковать еще до знакомства с командой?

    – Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак». И мы готовы к этому вызову. Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться.

    – В предстоящем сезоне «Спартаку» исполнится 100 лет, так что на вас ложится особая ответственность. Готовы к давлению?

    – В каждом клубе, где я работал, старался выкладываться по максимуму. «Спартак» не станет исключением.

    Я разговаривал с людьми, которые знают местную специфику, поэтому хорошо представляю, что такое «Спартак», и что меня ждет. Столетие – это важно, но и в обычный год мы приложили бы все усилия для достижения лучшего результата.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Guinnesss 1 час назад

      Ни хрена ты не знаешь)))))

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