Витория: «Нельзя быть идеальным для всех. Хорошо представляю, что такое «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков столичного клуба.

– Изначально вашу кандидатуру поддержали не все. Что ответите тем, кто стал вас критиковать еще до знакомства с командой?

– Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак». И мы готовы к этому вызову. Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться.

– В предстоящем сезоне «Спартаку» исполнится 100 лет, так что на вас ложится особая ответственность. Готовы к давлению?

– В каждом клубе, где я работал, старался выкладываться по максимуму. «Спартак» не станет исключением.

Я разговаривал с людьми, которые знают местную специфику, поэтому хорошо представляю, что такое «Спартак», и что меня ждет. Столетие – это важно, но и в обычный год мы приложили бы все усилия для достижения лучшего результата.

Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.

Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Витория: «Я уже детально познакомился с российским чемпионатом»