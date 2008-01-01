Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Витория: «Хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие «Спартака»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о своем приглашении в московский клуб.

    «Очень рад оказаться в «Спартаке», рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к «Спартаку», анализировали команду. Ждeм дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнeм подготовку на сборах.

    Хотел бы поздравить «Спартак» с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако всe это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», – сказал 51-летний португалец.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86359
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66215
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru