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  • Витория: «Хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие «Спартака»

Витория: «Хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие «Спартака»

14 июня 2021, 11:25
3

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о своем приглашении в московский клуб.

«Очень рад оказаться в «Спартаке», рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к «Спартаку», анализировали команду. Ждeм дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнeм подготовку на сборах.

Хотел бы поздравить «Спартак» с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако всe это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», – сказал 51-летний португалец.

  • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
  • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (3)
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filosof sparty
1623666474
Не знаю почему, но у меня ощущение, что он балабол. Какой-то бесчувственный сотрудник, действующий по инструкции. Хотя может это и неплохо)))
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derrik2000
1623667377
Панесла-а-а-ась... )))))))))))))) Посмотрел здесь на сайте статистику выступлений в ЛЧ Бенфики, когда он тренировал: в 2017 году ему 2 разА отгрузил ЦСКА (2-1 в гостях и 2-0 дома). В общем, фраза Верочки из "Служебного романа" - "Хорошие сапоги. Надо брать" - по-моему, здесь явно не подходит. P.S. Посмотрел о нём в Википедии: "За три с половиной года работы в лиссабонском клубе Витория выиграл два чемпионата Португалии, а всего сумел завоевать шесть различных трофеев." Но НИ ОБ ОДНОМ европейском кубке, конечно, ни слова. Всё в Португалии: чемпионат, кубок, суперкубок... И я подозреваю, что "Копа дель Соль" тоже входит в енотот список " различных трофеев". )))))))))))))) Да и начал он уж как-то слишком "разгонисто", что ли, ВЫДАВАЯ направо налево непонятные волюнтаристские фразы: никак Дима Попов научил. )))
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R_a_i_n
1623671029
Лучшее что было, это атака. Тебе настроить центр поля. Особенно опорную.У нас там ветер.
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