Витория: «Хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о своем приглашении в московский клуб.

«Очень рад оказаться в «Спартаке», рад этому новому проекту. Хочу поскорее начать работу. Долгое время готовились к «Спартаку», анализировали команду. Ждeм дня, когда познакомимся с командой, с футболистами, и начнeм подготовку на сборах.

Хотел бы поздравить «Спартак» с отличными результатами, достигнутыми в прошлом сезоне. Однако всe это уже в прошлом, нужно начинать новую страницу. Безусловно мы хотим взять лучшее из того, что было до нас, и внести свою лепту в развитие команды», – сказал 51-летний португалец.