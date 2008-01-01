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    Витория: «Проблем с коммуникацией в «Спартаке» не будет. Язык футбола универсален»

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория заверил, что в команде не будет проблем из-за того, что он не владеет русским языком.

    «Проблем с коммуникацией в команде не будет. Помимо Дмитрия Попова (спортивный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») есть ещe один Дмитрий – переводчик, который поможет мне с языком.

    Кроме того, я говорю на английском. Уверен, что в ближайшее время начну что-то понимать по-русски. В конце концов, язык футбола универсален. Самое большое желание – начать работать», – сказал 51-летний португалец.

    • Контракт Витории со «Спартаком» рассчитан на 2 года.
    • Команда финишировала в РПЛ на 2-м месте в минувшем сезоне и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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