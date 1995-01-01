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    Малафеев: «Подсказ от Шунина мог помочь Семенову в матче с Бельгией»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о действиях голкипера Антона Шунина в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

    «Я был на матче, мне тоже показалось, что Антон мало говорил. Он не руководил. Показалось, он был слишком сконцентрирован на мяче, на своей позиции.

    Понятно, что, когда немного шумно и атмосферно, может казаться, что тебя никто не слышит. Но, командуя игроками, ты остаeшься в концентрации и фокусе немного другого формата.

    Плюс, игроки слышат вратаря и действуют более уверенно. Я говорю это из своего опыта. Общаясь с ребятами, когда я сам играл, они меня просили: «Слава, ты просто говори». Причeм иностранцы.

    Я отвечал: «Я иногда просто докричаться не могу. Тем более, иногда ты можешь меня не понимать». А он говорит: «Неважно. Когда я слышу, что ты кричишь, я понимаю, где ты, понимаю, где ворота, и как складывается ситуация». Когда я слышу, я понимаю, что есть такая связь, которая не так осязаема, но существует.

    Либо это волнение, либо это такой стиль игры, и я не обращал внимания раньше, но мне показалось, что Антон мало командовал. Исходя из того, что у Семeнова мало опыта, крик и подсказ могли ему помочь», – считает Малафеев.

    • Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0.
    • Первый гол в матче был забит после индивидуальной ошибки Семенова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      Янвapь 69 18 минут назад

      Шунин с Семёновым - биомусор с беспонтовыми даже для уровня РПЛ способностями

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