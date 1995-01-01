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    Шевченко – после поражения от Нидерландов: «Украина очень хорошо себя показала»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.

    «Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 2:0 – мы могли проиграть уже тогда.

    Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала», – сказал Шевченко.

    • Украинцы отыгрались, уступая 0:2, но на 85-й минуте пропустили третий гол.
    • Следующий соперник команды Шевченко – Северная Македония.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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