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    Цорн – об уходе Тедеско из «Спартака»: «Не совсем комфортны были условия»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба главного тренера Доменико Тедеско.

    – Как дела у Доменико Тедеско?

    – Он рад был работать в «Спартаке», доволен результатом. Посмотрим, что будет дальше – сейчас он отдыхает с семьей.

    – Понимаете, почему он уехал?

    – Мы с ним общались, ему все очень нравилось. Скучал по семье, и думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал – для него лично.

    – Что имеете в виду?

    – Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
    • В прошедшем сезоне команда заняла при нем второе место и будет играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.06.2021 23:23
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