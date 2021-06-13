Цорн – об уходе Тедеско из «Спартака»: «Не совсем комфортны были условия»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба главного тренера Доменико Тедеско.
– Как дела у Доменико Тедеско?
– Он рад был работать в «Спартаке», доволен результатом. Посмотрим, что будет дальше – сейчас он отдыхает с семьей.
– Понимаете, почему он уехал?
– Мы с ним общались, ему все очень нравилось. Скучал по семье, и думаю, не совсем комфортны были условия, в которых он работал – для него лично.
– Что имеете в виду?
– Много было перемен. Он приходил в проект на долгие годы, но работать сложно, когда много изменений. Он говорил, что ему некоторые вопросы было решать тяжело.
- Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
- В прошедшем сезоне команда заняла при нем второе место и будет играть в Лиге чемпионов.
Источник: «РБ Спорт»