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    Семак – о сборной России на Евро: «Выход из группы уже будет достойным результатом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России в финальном турнире Евро-2020.

    «Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависит от жребия, на кого мы выходим.

    Да, по бумаге Бельгия – самый сильный спортсмен. Однако Де Брюйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше. Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьется хорошего результата.

    Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры, и от того, на какого соперника мы выйдем», – считает Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Юра мы всеPro 32 минуты назад

      Уровень твоих амбиций и мастерства понятен всем, после очередного слива ЛЧ, только Газизов возьмет и то не факт

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      Рейтинг: +64

      persuha 45 минут назад

      « Выход из группы уже будет достойным результатом»
      Так же и в сените каждый год думают, только бы из группы выйти пожалуйста, а итог всем известен )))

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