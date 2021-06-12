Семак – о сборной России на Евро: «Выход из группы уже будет достойным результатом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России в финальном турнире Евро-2020.

«Будем переживать за нашу сборную. Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависит от жребия, на кого мы выходим.

Да, по бумаге Бельгия – самый сильный спортсмен. Однако Де Брюйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше. Плюс сыграем дома, а дома и стены помогают. Надеемся, команда сыграет хорошо и добьется хорошего результата.

Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше все будет зависеть от качества игры, и от того, на какого соперника мы выйдем», – считает Семак.