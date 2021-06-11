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    УЕФА: «Мы попросили сборную Украины прикрыть слоган «Героям слава»

    УЕФА разрешил сборной Украины не убирать с формы слоган «Героям слава». Его можно просто прикрыть.

    «После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – сказано в официальном заявлении УЕФА.

    • УАФ присвоила слогану официальный футбольный статус.
    • Ранее УЕФА обязал Украину убрать «Героям слава» с формы.
    • Украина стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов 13 июня.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.06.2021 21:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4163

      solodealer 18 минут назад

      Так...РФС... вот ЭТОГО добивался от формы Украины?)))))

      0
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      Рейтинг: +4651

      Fusballer 58 минут назад

      Масками пусть прикроют.

      0
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      Рейтинг: +67

      real1806 1 час назад

      Сало украине!

      0
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      Рейтинг: +49

      Боратти 1 час назад

      Две буквы пусть закроют, и будет "геям слава"!
      Гы-гы!

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      Рейтинг: +2244

      kazak161 1 час назад

      А кто "герои" и кому слава? хохлы все не поймут что героев со времен ато у них нет а вот ВОВ есть ,но еврею 95 квартала этого не понять!

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      Рейтинг: +4651

      Fusballer 2 часа назад

      Эх, успевайте, пока комменты не закрыли!

      0
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      Рейтинг: +3035

      general.lizyukov 2 часа назад

      Борьба с нацизмом, на полшишечки :Е

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