УЕФА: «Мы попросили сборную Украины прикрыть слоган «Героям слава»

УЕФА разрешил сборной Украины не убирать с формы слоган «Героям слава». Его можно просто прикрыть.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – сказано в официальном заявлении УЕФА.