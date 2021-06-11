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  • УЕФА: «Мы попросили сборную Украины прикрыть слоган «Героям слава»

УЕФА: «Мы попросили сборную Украины прикрыть слоган «Героям слава»

11 июня 2021, 21:46
13

УЕФА разрешил сборной Украины не убирать с формы слоган «Героям слава». Его можно просто прикрыть.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – сказано в официальном заявлении УЕФА.

  • УАФ присвоила слогану официальный футбольный статус.
  • Ранее УЕФА обязал Украину убрать «Героям слава» с формы.
  • Украина стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов 13 июня.

Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (13)
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general.lizyukov
1623437870
Борьба с нацизмом, на полшишечки :Е
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Fusballer
1623438052
Эх, успевайте, пока комменты не закрыли!
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kazak161
1623439616
А кто "герои" и кому слава? хохлы все не поймут что героев со времен ато у них нет а вот ВОВ есть ,но еврею 95 квартала этого не понять!
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GoLenaStop
1623446241
Да и хер с их дутыми хероями и их дурацкой формой! Желаю, чтоб продажные хохлы всем и во всём просрали! Хохлы - без ув!
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CSKA471
1623446485
Да пусть носят, если им так проще, ерунда какая, караван едет, собаки лают
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Алехсбургер.
1623473093
надо изнутри трусов ещё проверить,вдруг там "хайль ...")
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Oldtrafford83
1623473333
Слишком много внимания к этой шляпе!!!
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ЛВДУЗ
1623476888
забыли написать что еще одной картой Украины с Крымом
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Roman Rom
1623480022
Делегату матча лишняя забота - проверять все это. Но ничего страшного - 3 игры можно потерпеть...
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Hektor 84
1623535247
Они вылетят с турнира вслед за нашими
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