УЕФА: «Мы попросили сборную Украины прикрыть слоган «Героям слава»

УЕФА разрешил сборной Украины не убирать с формы слоган «Героям слава». Его можно просто прикрыть.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – сказано в официальном заявлении УЕФА.
- УАФ присвоила слогану официальный футбольный статус.
- Ранее УЕФА обязал Украину убрать «Героям слава» с формы.
- Украина стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов 13 июня.
Источник: «Р-Спорт»