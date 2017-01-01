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    Слоганы «Слава Украины» и «Героям слава» официально получили футбольный статус

    Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», нанесенные на форму сборной Украины на Евро-2020, получили официальный футбольный статус.

    «Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.

    Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

    Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.

    Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.

    Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», – написал Павелко в фейсбуке.

    • Сборную Украины обязали убрать с экипировки слоган «Героям слава».
    • В УЕФА решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.
    • Что касается карты Украины с Крымом, то она соответствует критериям УЕФА, поэтому данный элемент остался на форме.

    РФС – о лозунге «Героям слава»: «Даже без него форма Украины остается политизированной»

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    Источник: Tribuna.com

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