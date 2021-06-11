Слоганы «Слава Украины» и «Героям слава» официально получили футбольный статус

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что слоганы «Слава Украине» и «Героям слава», нанесенные на форму сборной Украины на Евро-2020, получили официальный футбольный статус.
«Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины.
Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.
Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.
Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением», – написал Павелко в фейсбуке.
- Сборную Украины обязали убрать с экипировки слоган «Героям слава».
- В УЕФА решили, что указанная фраза в сочетании со слоганом «Слава Украине» несeт явный политический смысл.
- Что касается карты Украины с Крымом, то она соответствует критериям УЕФА, поэтому данный элемент остался на форме.
РФС – о лозунге «Героям слава»: «Даже без него форма Украины остается политизированной»