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    Газизов: «Если «Спартак» хочет обжаловать решение суда, это их право»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение суда по его спору со «Спартаком».

    «Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители «Спартака» выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле... Если они хотят обжаловать решение, это их право», – сказал функционер.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Столичный клуб должен ему 300 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества.
    • Суд удовлетворил исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме.

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    Источник: «Чемпионат»

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