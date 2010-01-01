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    Тренер «Уфы» Стукалов: «Нам был интересен Галоян, но он, вероятно, перейдет в ЦСКА»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сообщил, что экс-полузащитник «Велеса» Артур Галоян близок к переходу в ЦСКА.

    – Недавно появилась информация, что несколько игроков «Велеса» могут перейти в «Уфу».

    – Да, работаем сейчас над трансферами, но не всегда все получается так, как хочется. Нам бы интересен Артур Галоян, но он, скорее всего, перейдет в ЦСКА.

    • Сегодня «Велес» объявил о переходе 21-летнего игрока в клуб РПЛ.
    • Ранее сообщалось, Галояна планирует подписать ЦСКА.
    • В минувшем сезоне он провел за «Велес» 41 матч, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.

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    Источник: gorobzor.ru

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