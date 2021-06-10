Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данни: «Для меня Дзюба лучший игрок в сборной России»

10 июня 2021, 19:50
6

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает форварда петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом в нынешнем составе сборной России.

«Для меня Дзюба лучший в сборной России. У его есть все, что нужно классному нападающему. Такой футболист важен для команды, но, конечно же, в составе сборной есть и другие качественные игроки», – сказал Данни.

  • В прошедшем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 34 игры, забил 22 мяча и сделал 9 ассистов.
  • В составе сборной России он отличился 29 голами и 15 результативными передачами в 52 матчах.

Данни: «Вендел скоро раскроется в России. Он из тех, кто делает разницу»

Источник: Appdeapostas.com
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Данни
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1623345324
Ну дай бог чтоб Дзюба выдал максимум в играх за сборную. За Зенит он частенько стоячком стоял, не хватает его на два тайма, один и то не вытягивал...
Ответить
NewLife
1623346176
Будем посмотреть, смешно, что дереву выдали столько авансов, пусть оправдывает, я думаю, лажанет.
Ответить
Shamil79
1623346615
в последней игре оформил покер...в ближайшей игре сыграет не хуже...по идее
Ответить
Fusballer
1623350380
Ну всё, Бельгии хана.
Ответить
Константинн
1623353578
Я вот одного не понимаю, как не стыдно давать такие интервью? Скорее всего пишут просто от их имени.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+