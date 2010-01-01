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    Данни: «Для меня Дзюба лучший игрок в сборной России»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает форварда петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом в нынешнем составе сборной России.

    «Для меня Дзюба лучший в сборной России. У его есть все, что нужно классному нападающему. Такой футболист важен для команды, но, конечно же, в составе сборной есть и другие качественные игроки», – сказал Данни.

    • В прошедшем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 34 игры, забил 22 мяча и сделал 9 ассистов.
    • В составе сборной России он отличился 29 голами и 15 результативными передачами в 52 матчах.

    Данни: «Вендел скоро раскроется в России. Он из тех, кто делает разницу»

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    Источник: Appdeapostas.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4620

      Fusballer 22 минуты назад

      Ну всё, Бельгии хана.

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      Рейтинг: +186

      Shamil79 1 час назад

      в последней игре оформил покер...в ближайшей игре сыграет не хуже...по идее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8302

      NewLife 1 час назад

      Будем посмотреть, смешно, что дереву выдали столько авансов, пусть оправдывает, я думаю, лажанет.

      3
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      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      Ну дай бог чтоб Дзюба выдал максимум в играх за сборную.
      За Зенит он частенько стоячком стоял, не хватает его на два тайма, один и то не вытягивал...

      2
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      Рейтинг: +195

      R_a_i_n > portero 1 час назад

      Вот если бы в группе Сан-Марино или Люксембург... А так... Не привык его мастурбейшество пахать на поле.

      2
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