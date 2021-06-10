Данни: «Для меня Дзюба лучший игрок в сборной России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает форварда петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом в нынешнем составе сборной России.

«Для меня Дзюба лучший в сборной России. У его есть все, что нужно классному нападающему. Такой футболист важен для команды, но, конечно же, в составе сборной есть и другие качественные игроки», – сказал Данни.

В прошедшем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 34 игры, забил 22 мяча и сделал 9 ассистов.

В составе сборной России он отличился 29 голами и 15 результативными передачами в 52 матчах.

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