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    Данни: «Вендел скоро раскроется в России. Он из тех, кто делает разницу»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о потенциале новичка петербургской команды Вендела.

    • За бразильца заплатили 20,3 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами подписан до июня 2025 года.
    • В составе «Зенита» хавбек провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.

    – Что скажете о Венделе, которого знаете по чемпионату Португалии?

    – Только хорошее. Игра лиссабонского «Спортинга» во многом строилась вокруг него. Он был ключевой фигурой в средней линии, здорово прессинговал, разворачивал атаку. Вендел не по годам зрел, его совсем не случайно вызывают в национальную сборную Бразилии. Уверен, что он еще принесет много радости зенитовской торсиде.

    Честно говоря, не понимаю, почему ему дают так мало игрового времени в матчах чемпионата России. Возможно, дело в его адаптации, физическом состоянии или в чем-то еще. Но в том, что он квалифицированный игрок, у меня никаких сомнений нет, а я, поверьте, немного разбираюсь в футболе.

    Вендел как раз из тех, кто делает разницу. Вот увидите – бразилец скоро раскроется и в России.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2932

      raritet 18 минут назад

      А начал как Малек. Спасибо , Данни, успокоил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43528

      portero 36 минут назад

      для начала нужен тренер, а так у нас в половине команд игроки не понимают что от них тренер хочет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11266

      alarm 1 час назад

      через 2 недели накрутит хрякам свиные хвосты!

      2
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      Рейтинг: -94

      Suvorov51 > alarm 1 час назад

      везде есть уроды, так что продолжай!

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