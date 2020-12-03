Данни: «Вендел скоро раскроется в России. Он из тех, кто делает разницу»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мнением о потенциале новичка петербургской команды Вендела.

За бразильца заплатили 20,3 миллиона евро.

Контракт между сторонами подписан до июня 2025 года.

В составе «Зенита» хавбек провел шесть матчей, результативными действиями не отличался.

– Что скажете о Венделе, которого знаете по чемпионату Португалии?

– Только хорошее. Игра лиссабонского «Спортинга» во многом строилась вокруг него. Он был ключевой фигурой в средней линии, здорово прессинговал, разворачивал атаку. Вендел не по годам зрел, его совсем не случайно вызывают в национальную сборную Бразилии. Уверен, что он еще принесет много радости зенитовской торсиде.

Честно говоря, не понимаю, почему ему дают так мало игрового времени в матчах чемпионата России. Возможно, дело в его адаптации, физическом состоянии или в чем-то еще. Но в том, что он квалифицированный игрок, у меня никаких сомнений нет, а я, поверьте, немного разбираюсь в футболе.

Вендел как раз из тех, кто делает разницу. Вот увидите – бразилец скоро раскроется и в России.