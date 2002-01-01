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    Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Холанд поднялся на второе место

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в преддверии чемпионатом Европы.

    Самым дорогим игроком в мире остается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оценили в 160 миллионов евро.

    На вторую строчку в рейтинге переместился форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена увеличилась с 110 до 130 миллионов евро.

    Тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Transfermarkt оценил англичанина в 120 миллионов евро.

    Топ-10 обновленного рейтинга самых дорогих футболистов мира выглядит так:

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    Источник: Transfermarkt

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