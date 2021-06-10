Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Холанд поднялся на второе место

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в преддверии чемпионатом Европы.

Самым дорогим игроком в мире остается нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оценили в 160 миллионов евро.

На вторую строчку в рейтинге переместился форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Его цена увеличилась с 110 до 130 миллионов евро.

Тройку замкнул нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Transfermarkt оценил англичанина в 120 миллионов евро.

Топ-10 обновленного рейтинга самых дорогих футболистов мира выглядит так: