Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Тедеско: «Ребров и Ещенко – отцы коллектива в «Спартаке». Они как клей, склеивающий все детали вместе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил значимость для команды Артема Реброва и Андрея Ещенко. Они играют роль вне поля.

    – Мое мнение: ваше лучшее решение за эти полтора года – дважды продлить контракты с Ребровым и Ещенко, которые крайне важны в раздевалке. В первый раз это вызвало удивление людей со стороны, поскольку ветераны почти не играли. Трудно было убедить руководителей пойти на такой шаг?

    – Во-первых, соглашусь, что это крайне важно. А во-вторых, убедить не стало проблемой. В каждой команде складывается своя иерархия. Ещ и Артем – как отцы для этого коллектива. Как клей, который склеивает все детали вместе. Ребров играл совсем мало, Ещенко – побольше. Даже в последнем матче с «Ахматом» он был невероятно крут. Выглядел супер! Андрей знает, как идти в единоборства, у него отличная техника, парень здорово обучен. Каждый навес и передача доходят до адресата. У него есть стержень, Ещ неуступчив, очень опытен, глубоко понимает игру.

    Но даже если мы закроем глаза на футбольные вопросы, то за пределами поля эти двое очень важны: шутят с молодыми, направляют в правильную сторону, к их мнению все прислушиваются. Было бы фатальным не продлить с ними соглашения. Артем и Ещ должны быть в раздевалке. После того как подобные аргументы я приводил руководству, никаких возражений не возникало.

    • Ребров и Ещенко брали со «Спартаком» чемпионство.
    • Тедеско проработал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
    • Он вывел клуб в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru