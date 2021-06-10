Тедеско: «Ребров и Ещенко – отцы коллектива в «Спартаке». Они как клей, склеивающий все детали вместе»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил значимость для команды Артема Реброва и Андрея Ещенко. Они играют роль вне поля.

– Мое мнение: ваше лучшее решение за эти полтора года – дважды продлить контракты с Ребровым и Ещенко, которые крайне важны в раздевалке. В первый раз это вызвало удивление людей со стороны, поскольку ветераны почти не играли. Трудно было убедить руководителей пойти на такой шаг?

– Во-первых, соглашусь, что это крайне важно. А во-вторых, убедить не стало проблемой. В каждой команде складывается своя иерархия. Ещ и Артем – как отцы для этого коллектива. Как клей, который склеивает все детали вместе. Ребров играл совсем мало, Ещенко – побольше. Даже в последнем матче с «Ахматом» он был невероятно крут. Выглядел супер! Андрей знает, как идти в единоборства, у него отличная техника, парень здорово обучен. Каждый навес и передача доходят до адресата. У него есть стержень, Ещ неуступчив, очень опытен, глубоко понимает игру.

Но даже если мы закроем глаза на футбольные вопросы, то за пределами поля эти двое очень важны: шутят с молодыми, направляют в правильную сторону, к их мнению все прислушиваются. Было бы фатальным не продлить с ними соглашения. Артем и Ещ должны быть в раздевалке. После того как подобные аргументы я приводил руководству, никаких возражений не возникало.