На экс-игрока системы «Ротора» Шмелева завели уголовное дело за кражу джойстика от Sony Playstation

Бывший футболист «Ротора-2» Иван Шмелев стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, спортсмен при покупке с рук джойстика для Sony Playstation предоставил продавцу поддельный чек об онлайн-оплате.

Пострадавший не обнаружил на своем счету средств и обратился в полицию. В отношении Шмелева завели уголовное дело по 159-й статье УК РФ – «Мошенничество».

«19 апреля в полицию подмосковного Лесного городка поступило заявление от молодого человека, что неизвестный ему гражданин, с которым он списался через интернет-сервис объявлений, похитил джойстик от Sony Playstation. Неизвестный ввел заявителя в заблуждение, показав несуществующую онлайн оплату за товар», – сообщили в полиции.