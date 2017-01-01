Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    На экс-игрока системы «Ротора» Шмелева завели уголовное дело за кражу джойстика от Sony Playstation

    Бывший футболист «Ротора-2» Иван Шмелев стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, спортсмен при покупке с рук джойстика для Sony Playstation предоставил продавцу поддельный чек об онлайн-оплате.

    Пострадавший не обнаружил на своем счету средств и обратился в полицию. В отношении Шмелева завели уголовное дело по 159-й статье УК РФ – «Мошенничество».

    «19 апреля в полицию подмосковного Лесного городка поступило заявление от молодого человека, что неизвестный ему гражданин, с которым он списался через интернет-сервис объявлений, похитил джойстик от Sony Playstation. Неизвестный ввел заявителя в заблуждение, показав несуществующую онлайн оплату за товар», – сообщили в полиции.

    • Шмелева задержали под Москвой, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
    • В системе «Ротора» Шмелев был с 2017 по 2019 год.
    • Стоимость украденного джойстика – 5 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru