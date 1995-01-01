Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру России с Болгарией по скриншоту

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру сборных России и Болгарии по скриншоту.

Португалец удалил пост и опубликовал вместо него свою фотографию, оставив прежнюю подпись: «Готовимся. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни».