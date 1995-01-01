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    Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру России с Болгарией по скриншоту

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру сборных России и Болгарии по скриншоту.

    Португалец удалил пост и опубликовал вместо него свою фотографию, оставив прежнюю подпись: «Готовимся. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни».

    • Витория возглавил «Спартак» 24 мая.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.
    • Тренера представят болельщикам в период с 14 по 16 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Руя Витории

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20525

      bset 1 час назад

      Главные новости Бомбардира) Газизов подал в суд на Спартак, Витория добавил запись, Витория удалил запись. Скоро будем хрюкать от таких новостей)

      0
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      Рейтинг: +156

      tarasofka > bset 15 минут назад

      да смысл в том, что изучает игру спартака по игре другой красно-белой команды (в данном случае сборной). то есть, феерический клоун и позорник, успешно сдавший тест на тарасовского дебила ещё до появления в тарасятнике)

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