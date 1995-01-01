Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру России с Болгарией по скриншоту

Главные новости Бомбардира) Газизов подал в суд на Спартак, Витория добавил запись, Витория удалил запись. Скоро будем хрюкать от таких новостей)
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория удалил фотографию в инстаграме, на которой он изучает игру сборных России и Болгарии по скриншоту.
Португалец удалил пост и опубликовал вместо него свою фотографию, оставив прежнюю подпись: «Готовимся. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни».
- Витория возглавил «Спартак» 24 мая.
- Стороны заключили двухлетний контракт.
- Тренера представят болельщикам в период с 14 по 16 июня.