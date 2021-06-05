Презентация Витории в «Спартаке» состоится в период с 14 по 16 июня

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов назвал примерные даты презентации Руя Витории в качестве главного тренера команды.

«Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, но, скорее всего, она пройдет в период с 14 по 16 июня.

Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы Польша – Словакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно», – сказал Фетисов.