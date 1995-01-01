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    Презентация Витории в «Спартаке» состоится в период с 14 по 16 июня

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов назвал примерные даты презентации Руя Витории в качестве главного тренера команды.

    «Презентация нового главного тренера «Спартака» Руя Витории состоится уже через неделю. Пока не могу назвать точный день, но, скорее всего, она пройдет в период с 14 по 16 июня.

    Постараемся учесть тот факт, что многие журналисты уедут из Москвы на матч чемпионата Европы ПольшаСловакия в Санкт-Петербург, но отталкиваться при выборе даты все же будем от себя. Надеюсь, всем будет удобно», – сказал Фетисов.

    • Витория возглавил «Спартак» 24 мая.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.
    • Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ и сыграет в квалификации ЛЧ.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Володька Трынкин 2 часа назад

      В столицу пожалует натуральный Руй. Журналисты ради такого дела вернутся.

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