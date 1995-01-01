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    «Спартак» давно стал частью моей жизни». Витория показал фото с матча Россия – Болгария

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория показал, как готовится к работе с московским клубом.

    «Готовимся. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», – написал Витория в инстаграме, показав на ноутбуке фотографии с матча сборных России и Болгарии (1:0).

    • Витория возглавил «Спартак» 24 мая.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.
    • Тренера представят болельщикам в период с 14 по 16 июня.

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    Источник: инстаграм Руя Витории

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15006

      derrik2000 4 минуты назад

      "«Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», – написал Витория в инстаграме".

      ЁПРСТ!
      ИШШО один, который "с деЦтва за Спартак".
      Сколько же вас таких??? DDD

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