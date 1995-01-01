«Спартак» давно стал частью моей жизни». Витория показал фото с матча Россия – Болгария

"«Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», – написал Витория в инстаграме".
ЁПРСТ!
ИШШО один, который "с деЦтва за Спартак".
Сколько же вас таких??? DDD
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория показал, как готовится к работе с московским клубом.
«Готовимся. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», – написал Витория в инстаграме, показав на ноутбуке фотографии с матча сборных России и Болгарии (1:0).
- Витория возглавил «Спартак» 24 мая.
- Стороны заключили двухлетний контракт.
- Тренера представят болельщикам в период с 14 по 16 июня.