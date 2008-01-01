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    Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

    – Зарема, почему Кокорин не играл с «Сочи» и «Зенитом»?

    – Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии.

    • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
    • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.
    • «Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

    Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

    Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

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    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19527

      slavutiq70 1 час назад

      Кокорин тот ещё фрукт !!! Ну а привёл его Газизов твой прямой ставленник,так что можно сказать и в этом поучаствовала напрямую,,Да и достал уже твой пиар госпожа" подиум "

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      Рейтинг: +26653

      VVM1964 1 час назад

      И не её одну , как вспомню - так вздрогну ))

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