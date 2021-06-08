Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

– Зарема, почему Кокорин не играл с «Сочи» и «Зенитом»?

– Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.

Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.

«Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

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