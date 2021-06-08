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  • Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

Зарема – о Кокорине: «Меня до сих пор трясет от этой фамилии»

8 июня 2021, 00:38
27

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

– Зарема, почему Кокорин не играл с «Сочи» и «Зенитом»?

– Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии.

  • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
  • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах в составе московской команды.
  • «Фиорентина» купила нападающего за 4,5 миллиона евро.

Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

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Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (27)
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VVM1964
1623102107
И не её одну , как вспомню - так вздрогну ))
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slavа0508
1623104649
Кокорин тот ещё фрукт !!! Ну а привёл его Газизов твой прямой ставленник,так что можно сказать и в этом поучаствовала напрямую,,Да и достал уже твой пиар госпожа" подиум "
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oyabun
1623125835
Посмотрим еще, как мы будем вздрагивать от нашего, понимаете ли, Руя..
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JTherry
1623133394
Зарема (про Коку): "Меня до сих пор трясет от этой фамилии..." ...ее "потрахивает"...) а как болельщиков этот трансфер шарахнул, не думала? а ведь твоя креатура из Башкирии, которого ты теперь "ШГ" именуешь, провернула сей переход... вспоминая вчерашние "фантазии" в чате твоего Playboy, а чего не Мбаппе-то?))
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NewLife
1623135500
Наоборот, должна гордиться спартаковским руководством, что так феноменально избавились от этой звезды.
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Боцман59rus
1623135929
Уверены что это она все пишет? Может пошла дележка, а Салихова лишь инструмент.
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neveldomha
1623137656
Уже тошнит от фамилии Зарема.
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zigbert
1623138864
Наоборот, все сложилось для нас удачно.
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житель СПб
1623141776
Буду рад, если мне коллеги спокойно объяснят причины "тряски" от Кокорина. Я серьезно! По футболу, без учета личностных факторов. Человек хорошо играл в Зените до... Человек отлично играл в Сочи после... Что произошло дальше - я не знаю, и если кто объяснит причины - буду благодарен. Больше того! Вполне допускаю, что если бы он остался у Федотова, то и дальше играл бы хорошо. Так что тут не все понятно - мне, во всяком случае. И кстати: а если он вдруг заиграет - что все тогда будут говорить?
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Дедуктор
1623165287
Эта татарская гламурка сама прошла бы каторгу и рудники. Как Кокора. Ща бы с инвалидного кресла не вылазила. Болтает много эта гламурка. Косяков ведь напорет. Предупредили бы ее авторитетные люди. Из окружения пана Фердыщенки.
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