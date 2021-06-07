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  • Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

7 июня 2021, 11:15
27

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем знакомстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев».

Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?».

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство.

Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы еще придете на игры «Спартака»?».

Сразу после этого матча я сказала ЛА [Леониду Арнольдовичу Федуну]: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку...» – написала Зарема в своем телеграм-канале.

Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (27)
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Spirit_78
1623054055
Уволенная уборщица Зарема всё никак наговориться не может.
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vladimir-7
1623054823
Зарема относительно Л. Слуцкого полностью права, но Леонид никогда, по моему мнению, не будет тренером спартака. Напомню Зареме, что именно ваши болельщики обзывали и оскорбляли Слуцкого, когда он только перешел в ЦСКА, а потом и, очень успешно, работал главным тренером в ЦСКА.
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NewLife
1623057887
"Но кто же будет слушать девчонку..." Деффчонка, тебя на Бомбардире слушает целая орава хейтеров Спартака, для которых и перепечатывается твой телеграм канал. Что касается Слуцкера, его карьера состоит из черных и белых полос. Качалкин квэнщик много раз демонстрировал свою неприязнь к Спартаку. Ты плохо информированная и слишком импульсивная деффчонка, поэтому хорошо, что твой бред никто, даже ЛА, не слушал.
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American-Patriot
1623058802
Кукущка хвалит петуха, зато, что хвалит он кукушку.
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Дядя Серёжа
1623059481
Он бы вывел Спартак а Высшую лигу КВН.
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DOCTOR PENALTY
1623059930
Слуцкий слишком распиаренный и переоцененный тренер. Он не подходит Спартаку. Его "ахиллесова пята" - это слабый характер. Отношения с игроками выстраивает по-пацански, а этого категорически делать не стоит, роль тренера всё-таки в другом, должен быть авторитет. Слуцкий может дать результат только при условии, что рядом с ним находится сильная личность глубоко погружённая в дела команды, как Гинер в ЦСКА, сейчас в Рубине Сайманов. Не было такого человека рядом с ним в сборной, в заграничных клубах, и Лёня поплыл... В Спартаке Федун может "помочь" только интригами, поэтому не стоит Слуцкому лезть в Спартак, пусть уж очаровывает татарочек в Казани, так для всех будет лучше.
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JTherry
1623065706
"Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове..." ...Шешуков пришел в ФК Москва в 2008, после ухода Слуцкого оттуда в 2007, никогда Слуцкий не был его тренером... какую-то инфу для "девчонки" подкинули, прямо скажу - не точную) проверять надо своих "подчиненных", которые все это сочиняют...
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OldenVad
1623067809
Много ее что то стало )
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oyabun
1623073141
Не знаю, как бы он подошел Спартаку, но с Рубином у Слуцкого отлично получается!
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ItalianFootball
1623136173
Опять права. Никто тебя, Зара, слушать не будет, иди на подиум, нам грузинских прицесс хватает.
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