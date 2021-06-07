Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем знакомстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев».

Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?».

Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство.

Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы еще придете на игры «Спартака»?».

Сразу после этого матча я сказала ЛА [Леониду Арнольдовичу Федуну]: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку...» – написала Зарема в своем телеграм-канале.

Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»