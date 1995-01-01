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    Зарема – о Слуцком: «Сказала Федуну, что знаю, какой тренер идеально подошел бы «Спартаку», но кто будет слушать девчонку»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем знакомстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

    «Много-много лет назад на матче «Спартака» в «Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев».

    Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жестко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то еще?».

    Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку я задала еще 1000 вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав свое недовольство.

    Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А Вы еще придете на игры «Спартака»?».

    Сразу после этого матча я сказала ЛА [Леониду Арнольдовичу Федуну]: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошел «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, легкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку...» – написала Зарема в своем телеграм-канале.

    Слуцкий: «Зарема сказала, что я лучший тренер? Сразу видно: она отлично разбирается в футболе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии26
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      Рейтинг: +11

      zabo23 59 минут назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +28142

      oyabun 1 час назад

      Не знаю, как бы он подошел Спартаку, но с Рубином у Слуцкого отлично получается!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1982

      OldenVad 3 часа назад

      Много ее что то стало )

      1
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      Рейтинг: +8647

      Вомбат 3 часа назад

      Вот как: "много-много лет назад... Леонид Викторович комментировал мне, девчонке...". Много-много лет прошло с тех пор, а вы по-прежнему "кто же будет слушать девчонку"? Не пора ли вам наконец становиться женщиной, госпожа Салихова? Или вы взяли-таки фамилию мужа?

      0
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      Рейтинг: +3626

      mopecekca > Вомбат 20 минут назад

      про девчонку она имела ввиду тогда..

      0
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      Рейтинг: +14300

      JTherry 4 часа назад

      "Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове..."
      ...Шешуков пришел в ФК Москва в 2008, после ухода Слуцкого оттуда в 2007, никогда Слуцкий не был его тренером... какую-то инфу для "девчонки" подкинули, прямо скажу - не точную) проверять надо своих "подчиненных", которые все это сочиняют...

      3
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      Рейтинг: +1677

      almanev 5 часов назад

      Какие бы правильные вещи она не говорила, баба не должна лезть не в свое дело.

      0
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      Рейтинг: +20937

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Слуцкий слишком распиаренный и переоцененный тренер. Он не подходит Спартаку. Его "ахиллесова пята" - это слабый характер. Отношения с игроками выстраивает по-пацански, а этого категорически делать не стоит, роль тренера всё-таки в другом, должен быть авторитет. Слуцкий может дать результат только при условии, что рядом с ним находится сильная личность глубоко погружённая в дела команды, как Гинер в ЦСКА, сейчас в Рубине Сайманов. Не было такого человека рядом с ним в сборной, в заграничных клубах, и Лёня поплыл... В Спартаке Федун может "помочь" только интригами, поэтому не стоит Слуцкому лезть в Спартак, пусть уж очаровывает татарочек в Казани, так для всех будет лучше.

      8
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      Рейтинг: +2560

      Алехсбургер. > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      блииин..(
      Грамотно.
      +++

      1
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      Рейтинг: +4641

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Он бы вывел Спартак а Высшую лигу КВН.

      2
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer > Дядя Серёжа 5 часов назад

      Зачем куда-то выводить - РПЛ и так который год уже посмешище в еврокубках.

      1
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      Рейтинг: -108

      American-Patriot 5 часов назад

      Кукущка хвалит петуха, зато, что хвалит он кукушку.

      0
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      Рейтинг: +8228

      NewLife 6 часов назад

      "Но кто же будет слушать девчонку..."
      Деффчонка, тебя на Бомбардире слушает целая орава хейтеров Спартака, для которых и перепечатывается твой телеграм канал. Что касается Слуцкера, его карьера состоит из черных и белых полос. Качалкин квэнщик много раз демонстрировал свою неприязнь к Спартаку. Ты плохо информированная и слишком импульсивная деффчонка, поэтому хорошо, что твой бред никто, даже ЛА, не слушал.

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