Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

– Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!».

– Сколько он стоил в 16 лет?

– Около 60.