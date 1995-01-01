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    Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    – Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!».

    – Сколько он стоил в 16 лет?

    Около 60.

    • Сейчас Мбаппе 22 года, 6 лет назад он выступал за «Монако».
    • В прошедшем сезоне форвард забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии14
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      Рейтинг: +71

      Solist345345 4 минуты назад

      До этого я читал ее перлы с интересом. Но оказывается она ещё та сказочница. И фантазия аж зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +8232

      NewLife 5 минут назад

      Не буду смеяться, меня от тебя уже тошнит. Хватит уже о футболе, переходи на твой плейбойский период.

      0
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      Рейтинг: +320

      Андреич 17 минут назад

      Спасибо Федуну.
      Не стал губить маленького Киллиана, не купил.
      Так бы и скитался по арендам, Химки-Тамбов.

      0
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      Рейтинг: +178

      I'll be back 24 минуты назад

      Круче данной хохмы может быть только. "Лёня! Давай Дзюбу выкупим "

      1
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      Рейтинг: +28

      Стэнли 33 минуты назад

      Уже смеёмся. Может хватит смешить?

      0
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      Рейтинг: +10687

      ilichkadr > Стэнли 20 минут назад

      Бабу не проведешь, она сердцем видит...........

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      Рейтинг: +28

      Стэнли > ilichkadr 9 минут назад

      Задница тоже бывает выглядит как сердце. Смотря как глядеть.

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      Рейтинг: +1845

      Semushkin Roman Valerievi 34 минуты назад

      У неё одна история офигительнее другой. Вот тут уже перебор)) я конечно уважаю Заремушку как женщину и руководителя, но тут её уже понесло. "Будете смеяться, но я просила купить Федуна 17-летнего Роналду"-добавила Зарема Салихова. Извините, пожалуйста, но похоже, что скоро она расскажет как Игорь благодаря тому что она сказала Акинфееву в какой угол прыгать отбил два пенальти на ЧМ-2018 в матче с Испанией))) Зарема, я вас уважаю как личность но тут тётю понесло.

      2
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      Рейтинг: +8649

      Вомбат 39 минут назад

      Мадам, у вас хорошо получается ругать сотрудников Спартака. И вообще ругать кого-то. Ограничивались бы критикой, могли бы долго выдавать себя за умную. Все прочее у вас получается очень глупым.

      1
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      Рейтинг: +10902

      DeStar > Вомбат 25 минут назад

      плюсую) но а в друг ... на самом деле так было?))))

      0
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      Рейтинг: +10687

      ilichkadr 49 минут назад

      Какое счастье, что Лёня не послушал свою жену.

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      Рейтинг: +4589

      Fusballer 51 минуту назад

      И Месси предлагала в 2005

      0
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      Рейтинг: +3272

      Бомбардиръ > Fusballer 32 минуты назад

      И Марадону, когда была с соской во рту.

      0
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      Рейтинг: +178

      I'll be back > Бомбардиръ 21 минуту назад

      И Пеле в 1958, когда Федуну 2 года было.

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