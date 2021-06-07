Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
– Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!».
– Сколько он стоил в 16 лет?
– Около 60.
- Сейчас Мбаппе 22 года, 6 лет назад он выступал за «Монако».
- В прошедшем сезоне форвард забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой