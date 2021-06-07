Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

Зарема: «Будете смеяться, но я просила Федуна купить 16-летнего Мбаппе»

7 июня 2021, 21:42
26

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

– Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!».

– Сколько он стоил в 16 лет?

Около 60.

  • Сейчас Мбаппе 22 года, 6 лет назад он выступал за «Монако».
  • В прошедшем сезоне форвард забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

Источник: Телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак ПСЖ Мбаппе Килиан Федун Леонид
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Андреич
1623093523
Спасибо Федуну. Не стал губить маленького Киллиана, не купил. Так бы и скитался по арендам, Химки-Тамбов.
Ответить
NewLife
1623094212
Не буду смеяться, меня от тебя уже тошнит. Хватит уже о футболе, переходи на твой плейбойский период.
Ответить
ivany4
1623095194
Подзабытая история снова всплыла. А я то думал, что в свое время это была шутка. Оказывается в каждой шутке есть доля правды, даже в футболе.
Ответить
Andrew01
1623096142
Она там уже серьезно на стакан подсела походу))))))) или что посерьезнее... Я на ЧМ 2002 увидев Кака сразу сказал, что это будет ТОП игрок, так и вышло, наверное и мне надо руководить Спартаком хD )))))))) Пусть сразу весь список огласит, а то так и будет каждый день про кого-то успешного рассказывать.... Неймара тоже предлагала купить уверен на 100%, но предлагать талантливого игрока, о котором говорит весь мир, это не знание футбола, а вот найти где-нибудь в ЛФЛ молодого игрока, который станет одним из лучших, вот это класс. P.S. по поводу всего, что последнее время она говорит, хочется сказать одно "3,14здеть не мешки ворочить", Федун молчит и смеётся очень сильно над всем, как мне кажется, особенно, над комментариями типа "ого какая она умная"))))))))))
Ответить
"supermax"
1623101938
Редакторы "бомбардира" прописались в телеге у Заремы....ждут горячие фоточки, попутно подбирая так называемые новости для сайта
Ответить
Бухбух
1623117517
А если бы купили Мбаппе, стал ли бы он в Спартаке тем Мбаппе, которого мы сейчас знаем? Сомневаюсь.
Ответить
ItalianFootball
1623135493
Права, будем смеяться. Смеемся.
Ответить
Рубинище
1623137824
Читая её коменты, что бы был за Спартак, слушай её Федун. Топ тренер, Мбапе там. и т.п. со стратегией на несколько лет вперёд. что-то наподобие Челси. может давно пора выгнать всякую шушару и пусть модам рулит. У Абромовича дама работает на отлично, почему в Спартаке должо не получиться.
Ответить
neveldomha
1623137869
Мбаппе расскажи, идиотка.
Ответить
житель СПб
1623140783
Что же, звучит информация уважительно. Можно улыбнуться... Но не насмехаться. Дело в том, что наклонения "если бы" в жизни и футболе не всегда срабатывают. Вероятнее всего, если бы его тогда купил Спартак, он не стал бы сейчас игроком, который стоит 160 млн. Да и в Спартаке (и в России в целом!) игрок такой стоимости не нужен! Это ведь не про футбол, это про бизнес и шоу. Я бы посмеялся с грустью, если бы она попросила мужа 6 лет назад открыть 3-4 дополнительные футбольные школы по России для детей!! Это стоило бы в 10 раз меньше, а сейчас у Спартака было бы еще 20-30 высококлассных российских футболистов.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
24
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
24
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
14
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+