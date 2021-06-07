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  • Агент Ротенберга: «Продлив контракт с Борисом, «Локомотив» поступил как «Барселона»

Агент Ротенберга: «Продлив контракт с Борисом, «Локомотив» поступил как «Барселона»

7 июня 2021, 17:40
7

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, высказался о продлении контракта 35-летнего защитника со столичным клубом.

«Локомотив» поступил как топ-клуб, продлил контракт, желая, чтобы футболист вышел из клуба здоровым. Спасибо новому руководству, они поступили профессионально по отношению к Борису, продлили контракт до 31 декабря. Сейчас в «Локомотив» придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров.

Так поступала «Барселона», когда продлевала контракт с Ларссоном, когда он сломал ногу, или так продлевали Абидаля, когда у него была пересадка печени. Платили зарплату, пока они не поправились. Так поступают топ-клубы.

Подписанием этого контракта «Локомотив» показал, что он внимателен к своим футболистам и сотрудникам. Молодежь «Локомотива» тоже увидит, что травмированного футболиста не бросают на произвол судьбы, а стараются ему помочь, несут ответственность за то, что произошло, пока он выполнял профессиональный контракт с клубом.

Ротенберг сейчас тренируется, хотя многие, возможно, отдыхают. Он хочет как можно быстрее вернуться в общую группу. В его профессиональных качествах тяжело усомниться. Он опытный, в команде имеет определенный вес. Иметь в команде опытного футболиста неплохо, может молодежи помочь», – сказал Селюк.

  • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
  • Новое соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2021 года.
  • Вместе с командой Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.
  • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Барселона Ротенберг Борис Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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кто там
1623078367
боюсь спросить, а какая у него ЗП?)
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anri1703
1623080754
одно дело Абидаль а то Боря
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Hektor 84
1623137985
Так Ларссон и Абидаль хотя бы играли на проф уровне, в том числе и за Барсу. А этот клиент Селюка только постоянно лечится и продлевает контракты. Походу до пенсионного возраста будет числиться в Локо.
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