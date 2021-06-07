Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Агент Ротенберга: «Продлив контракт с Борисом, «Локомотив» поступил как «Барселона»

    Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, высказался о продлении контракта 35-летнего защитника со столичным клубом.

    «Локомотив» поступил как топ-клуб, продлил контракт, желая, чтобы футболист вышел из клуба здоровым. Спасибо новому руководству, они поступили профессионально по отношению к Борису, продлили контракт до 31 декабря. Сейчас в «Локомотив» придут профессиональные врачи, которые в итоге поставят его на ноги, и он будет окончательно здоров.

    Так поступала «Барселона», когда продлевала контракт с Ларссоном, когда он сломал ногу, или так продлевали Абидаля, когда у него была пересадка печени. Платили зарплату, пока они не поправились. Так поступают топ-клубы.

    Подписанием этого контракта «Локомотив» показал, что он внимателен к своим футболистам и сотрудникам. Молодежь «Локомотива» тоже увидит, что травмированного футболиста не бросают на произвол судьбы, а стараются ему помочь, несут ответственность за то, что произошло, пока он выполнял профессиональный контракт с клубом.

    Ротенберг сейчас тренируется, хотя многие, возможно, отдыхают. Он хочет как можно быстрее вернуться в общую группу. В его профессиональных качествах тяжело усомниться. Он опытный, в команде имеет определенный вес. Иметь в команде опытного футболиста неплохо, может молодежи помочь», – сказал Селюк.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • Новое соглашение защитника с клубом рассчитано до конца 2021 года.
    • Вместе с командой Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru