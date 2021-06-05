«Зенит» объявил о переходе Прохина в «Ростов»

Центральный защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Ростове».
Клубы договорились о трансфере 20-летнего футболиста, у петербуржцев будет право приоритетного выкупа игрока.
Ранее сообщалось, что переход Прохина стал частью сделки по трансферу в «Зенит» защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.
- Прохин – воспитанник «Зенита».
- Вторую часть сезона-2020/21 он провел в аренде в «Сочи», сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
- Рыночная стоимость россиянина – 1,2 миллиона евро.
Источник: Официальный сайт «Зенита»