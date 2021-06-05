«Зенит» объявил о переходе Прохина в «Ростов»

Центральный защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Ростове».

Клубы договорились о трансфере 20-летнего футболиста, у петербуржцев будет право приоритетного выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что переход Прохина стал частью сделки по трансферу в «Зенит» защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.