«Р-Спорт»: Прохин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Сильный клуб для молодого защитника, главное чтобы не сидел на скамейке, а играл.
Защитник «Зенита» Данила Прохин подписал контракт с «Ростовом».
По информации «Р-Спорт», соглашение рассчитано на один сезон. Переход 20-летнего Прохина стал частью сделки по трансферу в «Зенит» защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.
При этом неизвестно, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды, или стороны договорились о полноценном трансфере.
- Последние полгода Прохин провел в аренде в «Сочи».
- В минувшем сезоне РПЛ Прохин провел 7 матчей за «Сочи», забил гол.