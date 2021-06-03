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    «Р-Спорт»: Прохин перешел из «Зенита» в «Ростов»

    Защитник «Зенита» Данила Прохин подписал контракт с «Ростовом».

    По информации «Р-Спорт», соглашение рассчитано на один сезон. Переход 20-летнего Прохина стал частью сделки по трансферу в «Зенит» защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

    При этом неизвестно, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды, или стороны договорились о полноценном трансфере.

    • Последние полгода Прохин провел в аренде в «Сочи».
    • В минувшем сезоне РПЛ Прохин провел 7 матчей за «Сочи», забил гол.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3204

      Semenycch 4 минуты назад

      Сильный клуб для молодого защитника, главное чтобы не сидел на скамейке, а играл.

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