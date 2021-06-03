«Р-Спорт»: Прохин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Защитник «Зенита» Данила Прохин подписал контракт с «Ростовом».

По информации «Р-Спорт», соглашение рассчитано на один сезон. Переход 20-летнего Прохина стал частью сделки по трансферу в «Зенит» защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

При этом неизвестно, перешел ли Прохин в «Ростов» на правах аренды, или стороны договорились о полноценном трансфере.