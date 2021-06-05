«ПСЖ» пытается перехватить у «Барселоны» Вейналдума

Между «ПСЖ» и «Барселоной» идет борьба за свободного агента, полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Он близок к договоренности с каталонцами, но подпись еще не ставит, зная об интересе из Франции.

«ПСЖ» подготовил контракт до 2024 года с «колоссальной» зарплатой, пишет источник. Вейналдум должен принять решение в течение двух суток.