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    «ПСЖ» пытается перехватить у «Барселоны» Вейналдума

    Между «ПСЖ» и «Барселоной» идет борьба за свободного агента, полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Он близок к договоренности с каталонцами, но подпись еще не ставит, зная об интересе из Франции.

    «ПСЖ» подготовил контракт до 2024 года с «колоссальной» зарплатой, пишет источник. Вейналдум должен принять решение в течение двух суток.

    • У Вейналдума истек контракт с «Ливерпулем».
    • Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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