«ПСЖ» пытается перехватить у «Барселоны» Вейналдума

Между «ПСЖ» и «Барселоной» идет борьба за свободного агента, полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Он близок к договоренности с каталонцами, но подпись еще не ставит, зная об интересе из Франции.
«ПСЖ» подготовил контракт до 2024 года с «колоссальной» зарплатой, пишет источник. Вейналдум должен принять решение в течение двух суток.
- У Вейналдума истек контракт с «Ливерпулем».
- Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.