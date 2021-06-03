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    Агент Клаудиньо – об интересе «Зенита»: «Неправда. Веду переговоры с другими клубами»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, опроверг информацию об интересе «Зенита» к игроку олимпийской сборной Бразилии.

    «Клаудиньо интересен многим клубам, но информация про предложение от «Зенита» – неправда. Представители клуба не связывались со мной. Сейчас я веду переговоры с другими клубами», – сказал Гарсия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13041

      Garrincha58 52 минуты назад

      ха ха как я и говорил тухта они только и могут своих продавать и всякий сброд приглашать

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