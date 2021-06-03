Агент Клаудиньо – об интересе «Зенита»: «Неправда. Веду переговоры с другими клубами»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, опроверг информацию об интересе «Зенита» к игроку олимпийской сборной Бразилии.

«Клаудиньо интересен многим клубам, но информация про предложение от «Зенита» – неправда. Представители клуба не связывались со мной. Сейчас я веду переговоры с другими клубами», – сказал Гарсия.