Агент Клаудиньо – об интересе «Зенита»: «Неправда. Веду переговоры с другими клубами»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Брагантино» Клаудиньо, опроверг информацию об интересе «Зенита» к игроку олимпийской сборной Бразилии.
«Клаудиньо интересен многим клубам, но информация про предложение от «Зенита» – неправда. Представители клуба не связывались со мной. Сейчас я веду переговоры с другими клубами», – сказал Гарсия.
- Ранее сообщалось, что Клаудиньо интересуются «РБ Лейпциг» и «Рома».
- В этом году футболист забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: Sport24