Журналист Романо: «Новым тренером «Вулверхэмптона» станет Лажи»

«Вулверхэмптон» определился с кандидатурой главного тренера. Команду примет португалец Бруну Лажи.
«Лажи присоединится к «Вулверхэмптону» в качестве менеджера, все подтверждено. Он был лидером шорт-листа с момента ухода Нуну», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Последним местом работы 45-летнего Лажи была «Бенфика» (2019-2020 годы).
- С лиссабонцами тренер брал Примейру.
- В 2015-2018 годах Лажи работал в «Шеффилд Уэнсдэй» и «Суонси» в качестве ассистента тренера.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.