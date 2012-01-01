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    Журналист Романо: «Новым тренером «Вулверхэмптона» станет Лажи»

    «Вулверхэмптон» определился с кандидатурой главного тренера. Команду примет португалец Бруну Лажи.

    «Лажи присоединится к «Вулверхэмптону» в качестве менеджера, все подтверждено. Он был лидером шорт-листа с момента ухода Нуну», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Последним местом работы 45-летнего Лажи была «Бенфика» (2019-2020 годы).
    • С лиссабонцами тренер брал Примейру.
    • В 2015-2018 годах Лажи работал в «Шеффилд Уэнсдэй» и «Суонси» в качестве ассистента тренера.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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