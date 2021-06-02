Журналист Романо: «Новым тренером «Вулверхэмптона» станет Лажи»

«Вулверхэмптон» определился с кандидатурой главного тренера. Команду примет португалец Бруну Лажи.

«Лажи присоединится к «Вулверхэмптону» в качестве менеджера, все подтверждено. Он был лидером шорт-листа с момента ухода Нуну», – написал инсайдер Фабрицио Романо.