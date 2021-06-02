Защитник Агапов перешел из «Рубина» в «Спартак»

«Спартак» объявил о подписании контракта с центральным защитником Ильей Агаповым. Он принадлежал «Рубину». Контракт с игроком рассчитан на один сезон.
«Сейчас Агапов находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к сезону он начнет в «Спартаке-2».
Добро пожаловать в «Спартак»!» – написали москвичи.
- Агапову 20 лет, он родился в Казани.
- В минувшем сезоне ФНЛ Агапов играл на правах аренды за «Нефтехимик» (21 матч, 1 гол).
- Новый сезон ФНЛ стартует в июле.
Источник: официальный сайт «Спартака»