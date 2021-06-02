Защитник Агапов перешел из «Рубина» в «Спартак»

«Спартак» объявил о подписании контракта с центральным защитником Ильей Агаповым. Он принадлежал «Рубину». Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

«Сейчас Агапов находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к сезону он начнет в «Спартаке-2».

Добро пожаловать в «Спартак»!» – написали москвичи.