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    Защитник Агапов перешел из «Рубина» в «Спартак»

    «Спартак» объявил о подписании контракта с центральным защитником Ильей Агаповым. Он принадлежал «Рубину». Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

    «Сейчас Агапов находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к сезону он начнет в «Спартаке-2».

    Добро пожаловать в «Спартак»!» – написали москвичи.

    • Агапову 20 лет, он родился в Казани.
    • В минувшем сезоне ФНЛ Агапов играл на правах аренды за «Нефтехимик» (21 матч, 1 гол).
    • Новый сезон ФНЛ стартует в июле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19445

      slavutiq70 6 секунд назад

      Ну вот как с таким ростом может быть защитник , его просто сомнут как ребёнка и не заметят,,,

      0
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      Рейтинг: +20934

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Контракт на один сезон? Это что за бешеный транзит?.. Для центрального защитника он просто гигант - целых 174 см. Видно под Дзюбу взяли )))

      0
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      Рейтинг: +306

      вальтер79 36 минут назад

      а вот и усиление подоспело теперь осталось еще и спорт директора из рубина подписать ))))))))

      1
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      Рейтинг: +22803

      silver29 54 минуты назад

      Может стоит дождаться сборов с новым тренером, а потом подписывать-переподписывать игроков, я понимаю если бы Слуцкий шел в Спартак, то он бы переводил за собой игроков, а так ради длины скамейки не стоит.

      0
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      Рейтинг: +28120

      oyabun 1 час назад

      Ну наконец то! Вот оно, долгожданное усиление Спартака! Теперь Чемпионство в юбилейном году у нас в кармане!! ))

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