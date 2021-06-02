Депутат Лебедев – об отказе Дании пускать болельщиков из России: «Завуалированное политическое решение»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение МИД Дании не пускать российских болельщиков в страну на матч Евро-2020.
«Отказ болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации – это в высшей степени красивое объяснение, а в какой-то степени завуалированное политическое решение.
Здесь трудно спорить, потому что мы видим, что пандемия и коронавирус наложили отпечаток на все спортивные соревнования. До сих пор многие страны находятся в режиме карантина: тот же чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит вообще без зрителей, во многих странах футбольные чемпионаты проходили и заканчивались без болельщиков.
С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счeту, какой волны коронавируса. Рисковать ради этого одним решением по допуску болельщиков никто не станет.
Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплeки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», – сказал Лебедев.
- Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня в Копенгагене.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Помимо Дании Россия встретится на групповом этапе с Бельгией и Финляндией.