Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Депутат Лебедев – об отказе Дании пускать болельщиков из России: «Завуалированное политическое решение»

    Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение МИД Дании не пускать российских болельщиков в страну на матч Евро-2020.

    «Отказ болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации – это в высшей степени красивое объяснение, а в какой-то степени завуалированное политическое решение.

    Здесь трудно спорить, потому что мы видим, что пандемия и коронавирус наложили отпечаток на все спортивные соревнования. До сих пор многие страны находятся в режиме карантина: тот же чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит вообще без зрителей, во многих странах футбольные чемпионаты проходили и заканчивались без болельщиков.

    С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счeту, какой волны коронавируса. Рисковать ради этого одним решением по допуску болельщиков никто не станет.

    Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплeки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», – сказал Лебедев.

    • Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня в Копенгагене.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Помимо Дании Россия встретится на групповом этапе с Бельгией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85977
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru