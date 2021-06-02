«Р-Спорт»: Дания не будет делать послаблений для въезда российских болельщиков на Евро-2020

Дания не будет делать исключений для российских болельщиков, собирающихся посетить матч Евро-2020 Россия – Дания.
Вчера, 1 июня, РФС обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч в Копенгагене. По информации «Р-Спорт», МИД Дании не предоставил никаких исключений из действующих ограничений на въезд в страну.
- Сборные России и Дании сыграют друг с другом 21 июня.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Помимо Дании Россия встретится на групповом этапе с Бельгией и Финляндией.
Источник: «Р-Спорт»