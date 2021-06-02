«Р-Спорт»: Дания не будет делать послаблений для въезда российских болельщиков на Евро-2020

Дания не будет делать исключений для российских болельщиков, собирающихся посетить матч Евро-2020 Россия – Дания.

Вчера, 1 июня, РФС обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать допуску болельщиков сборной России на матч в Копенгагене. По информации «Р-Спорт», МИД Дании не предоставил никаких исключений из действующих ограничений на въезд в страну.